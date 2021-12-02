الاتحاد الأوروبي يشجب قرار تعيين قضاه بالمحكمة العليا في جورجيا مدى الحياة

شجب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار البرلمان الجورجي بتعيين أربعة قضاة بالمحكمة العليا لمدى الحياة، مؤكدًا أن هذه التعيينات، التي تمت قبل معالجة أوجه القصور الحالية في عملية الترشيح، لا تتماشى مع توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR) واللجنة الأوربية للديمقراطية والتي يطلق عليها اسم"لجنة البندقية".

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - أن هذه التعيينات الأخيرة تتناقض مع التزام قادة جورجيا بالإصلاح القضائي الطموح بموجب الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 19 أبريل الماضي، وأُعيد تأكيده في 28 يوليو، وشمل ذلك معالجة القضايا في عملية الترشيح للمحكمة العليا قبل الشروع في تعيينات القضاة، وتهدد هذه الإجراءات بتقويض استقلال القضاء وثقة الجمهور في نظام العدالة الجورجي.

وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي دعواته للسلطات الجورجية بتعزيز استقلالية النظام القضائي ومساءلته وجودته، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، من خلال عملية إصلاح واسعة النطاق وشاملة ومتعددة الأحزاب".

وبينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تمامًا بدعم إصلاحات جورجيا بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا، تظل مساعدة الاتحاد الأوروبي لجورجيا مشروطة بإحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك القضاء.