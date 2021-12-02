الخميس 02 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الأوروبي يشجب قرار تعيين قضاه بالمحكمة العليا في جورجيا مدى الحياة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

شجب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار البرلمان الجورجي بتعيين أربعة قضاة بالمحكمة العليا لمدى الحياة، مؤكدًا أن هذه التعيينات، التي تمت قبل معالجة أوجه القصور الحالية في عملية الترشيح، لا تتماشى مع توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (ODIHR) واللجنة الأوربية للديمقراطية والتي يطلق عليها اسم"لجنة البندقية".

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي - أن هذه التعيينات الأخيرة تتناقض مع التزام قادة جورجيا بالإصلاح القضائي الطموح بموجب الاتفاق السياسي الذي تم الإعلان عنه في 19 أبريل الماضي، وأُعيد تأكيده في 28 يوليو، وشمل ذلك معالجة القضايا في عملية الترشيح للمحكمة العليا قبل الشروع في تعيينات القضاة، وتهدد هذه الإجراءات بتقويض استقلال القضاء وثقة الجمهور في نظام العدالة الجورجي.

وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي دعواته للسلطات الجورجية بتعزيز استقلالية النظام القضائي ومساءلته وجودته، بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء، من خلال عملية إصلاح واسعة النطاق وشاملة ومتعددة الأحزاب".

وبينما ظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا تمامًا بدعم إصلاحات جورجيا بما يتماشى مع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا، تظل مساعدة الاتحاد الأوروبي لجورجيا مشروطة بإحراز تقدم في الإصلاحات الرئيسية، بما في ذلك القضاء.

جورجيا الاتحاد الأوروبي بلجيكا بروكسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بعد تعليقها عدة أشهر.. استئناف الرحلات من مطار برج العرب إلى الكويت

الأموال العامة تسقط أخطر عصابات الاتجار فى العملة بالسوق السوداء

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

«العربية»: أنباء عن قبول ترشح سيف الإسلام القذافي بالانتخابات الليبية

الداخلية تضبط مقبرة أثرية عثرت عليها «عصابة» فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

جريمة مدمرة وخطر قريب!

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

صور

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

ريد كاربت فيلم ابو صدام

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: استعادة الأفق السياسي لحل الصراع تبدأ بوقف الاستيطان

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة