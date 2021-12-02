انطلاق بطولة الدراجات للجامعات بجامعة قناة السويس.. 5 ديسمبر

ينظم الاتحاد الرياضى المصري للجامعات بالتعاون مع جامعة قناة السويس يوم 5 ديسمبر الحالى بطولة الدراجات للجامعات تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصرى للجامعات والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الاتحادات النوعية والدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد صبحى حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصرى للجامعات بطولة الدراجات للجامعات.

وتقام البطولة بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام الجيوشى، سكرتير عام الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، وبإشراف تنفيذى الدكتور محمد غنيم، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية بالجامعة وعبد الله عامر، مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وفى سياق متصل عقد اليوم الأربعاء الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجتماع للتنسيق والتحضير استعدادًا لمشاركة الجامعة في بطولة سباق الدراجات (طريق) الشهيد الرفاعي 49 للعام الجامعي 2021-2022 على مستوى الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس بجهود كليات الجامعة لدعم وتطوير برامجها وجودة خريجيها، مؤكدا على أهمية الاتفاقيات في تأهيل طلبة الجامعة ورفع مستواهم لمواكبة آخر مستجدات العصر الرقمي، وتوفير فرصة التعرف والعمل على الأجهزة المتطورة لإعداد خريجين مؤهلين للانخراط في سوق العمل فور تخرجهم.

وأوضح رئيس الجامعة أهمية الاتفاقية التي تهدف إلى تعزيز وتطوير برامج الجامعة وتوفير فرص لتدريب الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وفقًا للاحتياجات المستقبلية داخل الدولة وخارجها.

وتماشيًا مع هذا السياق وقع كل من عميد كلية التمريض الدكتورة وفاء عبدالعظيم الحسينى وعميد كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس والدكتورة داليا فياض اتفاقية تعاون بين الكليتين بشأن برنامج تدريبى عن الدعم الأساسى للحياه (Basic Life Support).

وأشارت الدكتورة وفاء عبدالعظيم إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى التعريف بالطريقة الصحيحة لتقييم المريض غير الواعى وسلسلة الحفاظ على الحياة والطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للبالغين.

وأكملت الدكتورة داليا فياض أن موضحة أن البرنامج التدريبي يهدف إلى اكساب مهارات للمتدربين عن الطريقة الصحيحة للإنعاش القلبى الرئوى للأطفال والرضع والاختناق وكيفية فتح المجرى الهوائى واستخراج جسم غريب لكل من البالغين والأطفال والرضع، ديناميكية الفريق أثناء العمل ومساعدة المتدربين على معرفة كيفية استخدام مزيل لرجفان الخارجى الآلى، كيفية الاتصال بالإسعاف بعد تقديم مساعدة الدعم الأساسى للحياة.