الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 30 مليون جنيه.. الإعلان عن بدء تطوير حلقة السمك بالغردقة

عبدالرحيم كمال عضو
عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ

أعلن  النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بمحافظة البحر الأحمر عن التوصل لاتفاق على بدء عملية تطوير حلقة السمك بمنطقة السقالة بمدينة الغردقة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الموافقة على عملية التطوير جاءت بعد اجتماع جمع أعضاء جمعية الصيادين بحضور النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ بسكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري في الأول من شهر نوفمبر الماضي.

وأكد كمال في بيان له، أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كلف شركة المقاولون العرب ببدء التنفيذ فورا في تطوير حلقة السمك ضمن مشروعات التطوير بالمدينة بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه.

وأوضح كمال أنه سيتم تعويض كل صاحب (بايكه) بمكان مماثل بعد عملية التطوير بنفس المكان بحلقة السمك، لافتًا إلى أن التطوير يأتي ليكون لائقًا بمدينة الغردقة العالمية، التي تعد من أهم المدن السياحية وحتى تكون حلقة السمك بشكلها الجديد من أهم المعالم السياحية بالمدينة.

من جانبه أكد حمزة الناظر رئيس جمعية الصيادين عملية تطوير تعد مظهر حضاري وجذب للسياح بالشكل الجديد، وأشاد بدور نواب البحر الأحمر.

مجلس الوزراء البحر الاحمر السياحية موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي 30 مليون جنيه عضو مجلس الشيوخ شركة المقاولين العرب مشروعات التطوير بتكلفة 30 مليون جنيه النائب عبدالرحيم كمال شهر نوفمبر الماضي محافظة البحرالاحمر

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