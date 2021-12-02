الخميس 02 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 11 باختناق فى حريق مصنع غزل بكفر الشيخ

حريق
حريق

أصيب 11 شخصًا باختناق في حريق بمصنع غزل بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وتمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، من السيطرة على النيران التي نشبت فيه.

وتلقت غرفة مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، إشارة من شرطة النجدة بوجود حريق مع ضرورة الاستعداد، وتم رفع حالة الطوارئ بمستشفى فوة المركزي، وكذلك مستشفى فوه للتأمين الصحي، لاستقبال المصابين.

وتم نقل 6 مصابين بسيارات الإسعاف للمستشفى،  فيما تم إسعاف 5 مصابين في موقع الحريق، وخرج جميع المصابين منذ قليل من استقبال مستشفى فوه المركزي، عقب تقديم الخدمات الطبية لهم من جراء حالة اختناق كانوا يعانون منها نتيجة الدخان الكثيف الناتج عن حريق مصنع الغزل، دون وقوع إصابات خطيرة، وتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق. 

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق في المصانع

تكون بيئة المصانع وورش العمل عادةً مكتظة بالعمال، لذلك يجب اتخاذ العديد من التدابير التي تقي وتحد من حدوث الحرائق في هذه الأماكن ومن هذه التدابير ما يأتي:

- منع التدخين نهائيًا وتخصيص أماكن للتدخين، بحيث يكون المكان المخصص للتدخين بعيدًا عن المخزن الخاص بالمصنع، وبعيدًا عن المصادر القابلة للاشتعال.

- توفير النوع والعدد المناسب من طفايات الحريق وتدريب العمال على استخدام هذه الطفايات تأهبًا لحدوث أي حريق مفاجئ، وللحد من انتشار هذا الحريق.

اختناق مصنع غزل قوات الحماية المدنية كفر الشيخ شرطة النجدة حريق

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