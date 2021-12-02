الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

هيئة الأوقاف تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الأرباح والمتحصلات

الأوقاف المصرية
الأوقاف المصرية

حققت هيئة الأوقاف المصرية أرقامًا قياسية في الأرباح والمتحصلات للشهر الخامس على التوالي حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات الهيئة عن الفترة من 1/ 11/ 2021م حتى 30/ 11/ 2021م مبلغًا قدره 177 مليونًا و312 ألفًا، و739 جنيهًا، بزيادة قدرها 15 مليونًا و568 ألفًا و221 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي (2020 /2021) م، بنسبة زيادة قدرها 9,6 %.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، أن هيئة الأوقاف حققت خلال الخمسة أشهر من العام المالي الحالي 714 مليونا و849 ألفا و964 جنيها بزيادة قدرها 92 مليونًا و373 ألفًا و461 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020/2021 م وبنسبة زيادة قدرها 15%، وبزيادة قدرها 217 مليونًا و338 ألفًا و838 جنيهًا عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/2020 م بنسبة زيادة قدرها (44%).
 

هيئة الأوقاف الأوقاف المصرية

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