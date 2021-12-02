مصرع طفل سقط من الدور الثانى بمنزلة بشبراخت بالبحيرة

لقي طفل يبلغ من العمر 13 عاما مصرعة إثر سقوطه من أعلي الدور الثاني بمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى شبراخيت العام.

تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة شبراخيت من المستشفى العام يفيد بوصول جثة لطفل ادعاء سقوط من أعلى منزلة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة شبراخيت لمكان الواقعة، وتبين مصرع " ياسين فارس عبد العزيز" 13 سنة مقيم بدائرة مركز شرطة شبراخيت، وذلك إثر سقوطه من أعلى الدور الثاني بمنزله، ولا توجد أي شبه جنائية

.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبراخيت العام تحت تصرف النيابة العامة وجارى تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما لقي شخصين مصرعهما، امس الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بالقرب من قرية معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثث لثلاجثة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز كفر الدوار وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم توك توك وسيارة نصف نقل بجوار معمل القزار بكفر الدوار.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصيين وهما كل من:" محمود عبد القادر عبد الحميد، 30 سنة، محمد نايل عطية، ٤0 سنة، ومقيمان بعزبة المصرى التابعة لمركز أبو حمص وتم نقل الجثتين لحفظ الموتي بالمستشفي المركزي بكفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.