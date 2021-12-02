القوات اليمنية تقبض على خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثى

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، مساء الأربعاء، خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب، وبحوزتها أسلحة وعبوات متفجرة ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



وقال مصدر أمني يمني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) - إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية إرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية وأجنبية، مضيفاً أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لعناصر الخلية الحوثية الإرهابية.

وأوضح المصدر أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية تستهدف قيادات عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية.



وكان أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 8 ضربات ضد جماعة الحوثيين في مأرب خلال الساعات 24 الماضية.

وذكر التحالف، "أن الاستهدافات دمرت 6 آليات عسكرية ومعسكرا للتدريب ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 عنصرا من الحركة"، حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وكان التحالف العربي أعلن فجر اليوم، أن قواته شنت ضربات على أهداف وصفها بالعسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقال التحالف إن قواته نفذت "ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وأضاف التحالف: "نطلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة".

وكان بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة الإيطالية روما، مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (فاو) شو دونيو، قضايا التعاون المشترك بين الجانبين.



وأكد بن مبارك - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أهمية تنفيذ مشروعات تنموية زراعية ذات أثر بعيد المدى إلى جانب مشروعات الإغاثة الإنسانية، ودعم المؤسسات الوطنية من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب والتأهيل، موضحا أن 60% من الشعب اليمني يعتمد على القطاع الزراعي.



وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أهمية تحويل المساعدات الإنسانية عبر البنك المركزي مما سيساهم في تحسين سعر الصرف وسينعكس إيجابيًا على الوضع الإنساني.