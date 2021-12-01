الخميس 02 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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5 علاجات منزلية فعالة للتخلص من مشكلة «صديد البول»

خلايا الصديد في البول
خلايا الصديد في البول

يعتبر وجود صديد في البول، من الأمور التي تنذر بمشاكل مرضية كبيرة، فعادة، لدى الذكر ما يصل إلى 5 خلايا صديد، وقد يكون لدى الأنثى 10 خلايا صديد.

وتشير حالة زيادة خلايا الصديد في البول إلى وجود خطأ ما في المسالك البولية والتي يمكن أن تكون في أي مكان من الكلية إلى المثانة، وفقًا لما ذكره موقع " rapid home remedies" الطبي.

تشمل بعض الأسباب الشائعة لظهور خلايا القيح في البول عدوى المسالك البولية أو عدوى الكلى أو الأمراض المنقولة جنسيًا أو وجود خراج بالقرب من الكلية. 

وفي بعض الأحيان قد يكون سبب المشكلة هو وجود حصوات في المسالك البولية أو نوع من الجراحة هناك وليس بسبب أي عدوى، فمن الضرورى أن يتم فحص البول في المعمل لمعرفة شدة مشكلة الصديد في البول حتى يمكن اتباع العلاج الصحيح لأن هذه الحالة هي عرض لبعض الأمراض الأخرى وليست مرضًا بحد ذاته.

علاجات الخلايا الصديدية في البول

 شرب الكثير من الماء:

شرب الماء بشكل طبيعي هو أيضًا عادة جيدة للصحة العامة، حيث يصبح الأمر أكثر أهمية عندما يكون لديك خلايا صديد في البول قد تنجم عن التهابات المسالك البولية، فعندما تشرب الكثير من الماء فهذا يساعد على زيادة إخراج البول وهذا يساعد في طرد البكتيريا من خلال البول.

ماء جوز الهند الطازج:

الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والبرتقال وما إلى ذلك، حيث تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في السوائل الأخرى أيضًا على تقوية آلية دفاعك بحيث تكون أكثر استعدادًا لمحاربة أي عدوى تؤدي إلى تكوين خلايا صديد في البول.

صودا الخبز:

تعمل صودا الخبز على تعزيز توازن درجة الحموضة القلوية في جسمك، على الرغم من أن بعض الحموضة ضرورية لصحة الجسم، إلا أن ارتفاع مستوى الحموضة يؤدي إلى العديد من الأمراض، حيث تساعد صودا الخبز في موازنة الطبيعة القلوية الحمضية للبول عن طريق جعلها أكثر قلوية.

زيادة تناول فيتامين سي:

فيتامين سي ضروري لدعم آلية الدفاع في أجسامنا في مكافحة العدوى، فالأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي هي الأفضل لإزالة الخلايا الصديدية في البول، فعندما تعاني من خلايا صديدية أو التهابات في المسالك البولية ، فإن تناول كميات كبيرة من فيتامين سي يساعدك كثيرًا. 

خشب التفاح:

موطنها الهند وباكستان وسريلانكا، تم استخدام التفاح الخشبي أو فاكهة "البايل" للتخفيف من العديد من الأمراض، حيث يعرف أيضًا بأسماء أخرى مثل التفاح الحجري، وفاكهة القرد، فهو مصدر غني للأكساليك، والستريك، وأحماض التانيك بصرف النظر عن احتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن بما في ذلك الكالسيوم والحديد.

المسالك البولية الخضار والفواكه ماء جوز الهند علاجات منزلية الفيتامينات والمعادن صديد البول

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وائل لطفي

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