«طقوس العودة» و«حكاوينا».. عروض مسرحية لقصور الثقافة بالمحافظات

فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة من خلال فرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس فعاليات العرض المسرحى «طقوس العودة»، الذي يقدمه «مسرح الغد»، التابع لـ«البيت الفني للمسرح»، ويستمر حتى 4 ديسمبر علي مسرح قصر ثقافة قنا ضمن خطة المواجهة والتجوال.

العرض المسرحي يروي قصة حب حسن ونعيمة من خلال مقطوعات غنائية يقدمها الفنان أحمد الحجار، إعداد وإخراج سعيد سليمان، المسرحية من إنتاج فرقة مسرح الغد، وبطولة نجلاء يونس وأشعار مسعود شومان وموسيقى وألحان وغناء أحمد الحجار وديكور وأزياء نورهان سمير، العرض يروى تفاصيل عادات وتقاليد الصعيد وتقدم لمحات من حياتها محاولة في استعادة حبيبها حسن وغضبها من العادات والتقاليد والأعراف القديمة التي فرقت بينها وبين حبيبها.

وفي سياق متصل واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم العرض المسرحي "حكاوينا"، نتاج ورشة إبدأ حلمك ع فنون المسرح والتمثيل، لليوم الثالث على التوالي، على مسرح قصر ثقافة بني سويف، وسط حشد جماهيري كبير.

ارتجالات المتدربين

العرض المسرحي قائم على ارتجالات المتدربين على كثير من الموضوعات المثارة والمهمة لهم منها "النجاح، الفشل، الحب، العلاقات، السوشيال ميديا، الخ"، ويتخلل تلك المشاهد الدرامية بعض الرقصات وأغاني من التراث الغنائي المصري، وذلك لإظهار مدى الجاهزية بعد انتهاء التدريب للخريجين، وإبراز مدى الوصول إلى الهدف الرئيسي للورشة وهو تكوين فنان مسرح شامل، العرض تأليف خريجي الورشة بإشراف د. محمد الشافعي تدريب الدراما، المصمم الفنان محمود حنفي تدريب المناظر والخيال البصري، موسيقى الفنان محمد عبدالوهاب تدريب موسيقى، تصميم رقصات وحركة الفنان تامر فتحي، ورؤية فنية للفنان شادي الدالي تدريب تمثيل، وبحضور المخرج احمد طه، المدير الفني للمشروع.