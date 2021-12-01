«هيئة الدواء» تعقد ورشة عمل عن كيفية استخدام منصة Medevice

أعلنت هيئة الدواء المصرية، الأربعاء، فتح باب التسجيل في ورشة عمل عن كيفية استخدام المنصة الإلكترونية (Medevice) الخاصة بالخدمات المقدمة من الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية (الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركى).

وأوضحت هيئة الدواء أن المحاضرة تهدف إلى التعريف بكيفية استخدام المنصة الإلكترونية، للحصول على الموافقات الاستيرادية والإفراج الجمركي، لافتة إلى أنه من المقرر انعقاد المحاضرة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/١٢/٦ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن المحاضرة مقدمة لممثلي الشركات المستوردة للمستلزمات الطبية.

وقالت الهيئة إن المحاضرة ستبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً، و آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الخميس الموافق ٢٠٢١/١٢/٢، و سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.