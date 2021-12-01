اعتقال رجل بعد خرقه الحاجز الأمنى أمام البرلمان البريطانى

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، رجلا خرق الحاجز الأمني أمام البرلمان البريطاني.

وبحسب ما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» فقد أظهرت الصور المتداولة رجلا على الأرض داخل ساحة محصنة في البرلمان، بينما وقف الضباط فوقه موجهين البنادق نحوه.

ونقلت الوكالة عن شرطة العاصمة لندن قولها: إن الرجل اعتقل للاشتباه في التعدي على ممتلكات في موقع محمي، مؤكدة أنه لا يتم التعامل مع الحادث على أنه "إرهابي".

وقالت سلطات مجلس العموم في البلاد: "نحن على علم بحادث في مبنى البرلمان يحضره أفراد من الشرطة والأمن". هذا وتقوم الشرطة المسلحة بدوريات في مجلسي البرلمان.

وتأتي تلك الحادثة بعد يوم من اعلان السلطات البريطانية، اعتقال وحدة قيادة مكافحة الإرهاب لرجل في منطقة هارويتش في إسكس، للاشتباه في قيامه بالتحضير لأعمال إرهابية أو التحريض عليها.

ونقلت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية، عن السلطات قولها، أن الرجل يبلغ من العمر 37 عاما وهو مرتبط بـ"الإرهاب اليميني المتطرف ولا يعتقد أن هناك أي تهديد وشيك على العامة".

وأكدت السلطات البريطانية أن عملية الاعتقال هذه ليست مرتبة بعملية قتل النائب ديفيد أميس التي وقعت في أكتوبر الماضي.

كما أكدت السلطات أن عملية تفتيش منزل المشتبه به لا تزال جارية، فيما هو قيد الاحتجاز في مركز شرطة إسيكس.

وقال ريتشارد سميث، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية: "أود أولا أن أطمئن المجتمع المحلي في إسكس وخارجها بأننا لسنا على علم بأي تهديد وشيك على الجمهور فيما يتعلق بهذا الاعتقال اليوم.. لكن مع ارتفاع مستوى التهديد الإرهابي مؤخرا إلى مستوى "شديد"، أود أن أذكر الجمهور بضرورة أن يظلوا يقظين وإذا رأوا أو سمعوا أي شيء مريب، فيرجى الاتصال بنا وإبلاغنا بذلك".