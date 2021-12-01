محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بعمارات حى السلام

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية للارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات حى السلام بطريق العلاقى؛ لاستكمال تجهيزها بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لاستضافة الأسر المتضررة من السيول مجاناً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة.

وقال محافظ أسوان، إنه تم تسكين 95 أسرة حتى الآن من الأسر المتضررة من تداعيات السيول من إجمالي 504 وحدات سكنية جاهزة للتسكين.

كما تابع افتتاح مجمع مدارس حى السلام للتعليم الأساسى والذى يضم 6 فصول بمراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى لتستوعب 85 طالبا وطالبة من أبناء الأسر المتضررة حيث تم دعمها بالكوادر والوسائل التعليمية المختلفة لضمان انتظامهم تعليماً وتحقيق الاستقرار الأسرى وتخفيفاً لمشقة الإنتقال من الحى إلى المدينة والعكس.

ووجه محافظ أسوان إلى الإسراع فى توصيل خط مياه الشرب العمومى البديل بقطر 12 بوصة مع تركيب محول كهربائى 500 ميجا وات لرفع قدرة ضخ المياه والتيار الكهربائى لعمارات حى السلام، وهو الذى يتوازى مع رفع المخلفات ، وتنفيذ أعمال الرصف بأطوال 2 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه، بجانب اللاندسكيب لتحسين البيئة المحيطة بالشكل الجمالى للمنطقة.