الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بعمارات حى السلام

جولة محافظ أسوان
جولة محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأعمال الجارية للارتقاء بمستوى المرافق العامة والخدمات الجماهيرية بعمارات حى السلام بطريق العلاقى؛ لاستكمال تجهيزها بالأثاثات والمفروشات والأجهزة المنزلية لاستضافة الأسر المتضررة من السيول مجاناً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته الأخيرة للمحافظة.

IMG-20211201-WA0072

وقال محافظ أسوان، إنه تم تسكين 95 أسرة حتى الآن من الأسر المتضررة من تداعيات السيول من إجمالي 504 وحدات سكنية جاهزة للتسكين.

كما تابع افتتاح مجمع مدارس حى السلام للتعليم الأساسى والذى يضم 6 فصول بمراحل رياض الأطفال والابتدائى والإعدادى لتستوعب 85 طالبا وطالبة من أبناء الأسر المتضررة حيث تم دعمها بالكوادر والوسائل التعليمية المختلفة لضمان انتظامهم تعليماً وتحقيق الاستقرار الأسرى وتخفيفاً لمشقة الإنتقال من الحى إلى المدينة والعكس.

IMG-20211201-WA0071

ووجه محافظ أسوان إلى الإسراع فى توصيل خط مياه الشرب العمومى البديل بقطر 12 بوصة مع تركيب محول كهربائى 500 ميجا وات لرفع قدرة ضخ المياه والتيار الكهربائى لعمارات حى السلام، وهو الذى يتوازى مع رفع المخلفات ، وتنفيذ أعمال الرصف بأطوال 2 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه، بجانب اللاندسكيب لتحسين البيئة المحيطة بالشكل الجمالى للمنطقة.

 

أسوان السلام مياه الشرب محافظ أسوان الجماهير جماهير التيار الكهربائي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

بلاغ جديد ضد عمر كمال بتهمة الإساءة لمصر

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

محاكمة فريدة تجمع رئيس دولة وقائدًا لخلية إرهابية«1»

د. بهي الدين مرسي

خديعة مضادات الأكسدة

ماجد حبته

أوميكرون.. العلماء حائرون!

د.محمد شادي

بشائر الأزمة: استثمارات الطاقة الأوروبية تتدفق إلى مصر

د هند جاد

أمير النساء ورجل الأحلام

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

أول زيارة.. ماذا فعل رئيس وزراء إسرائيل داخل منزله فى القدس؟

فلسطين: انتهاكات الاحتلال بالقدس تُسيطر على الحياة

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج