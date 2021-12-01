كيف تطورت العلاقات المصرية الإسبانية فى عهد الرئيس السيسي؟

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

وقال الرئيس السيسي، إنه أجرى مباحثات مثمرة مع رئيس الوزراء الإسباني، عكست تطابق الرؤى المشتركة لتعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن إسبانيا شريك رئيسي لمصر، والتعاون بين البلدين يتركز من خلال المنتدى الوزاري الذي يجمع الطرفين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا مشتركة لتفعيل العلاقات الثنائية بما يعود على المصلحة المشتركة بالخير.

وترصد «الدستور» من خلال التقرير التالي، تنامي العلاقات المصرية الإسبانية في عهد الرئيس السيسي ومجالات التعاون بين البلدين.

تجمع البلدين منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.

العلاقات السياسية بين البلدين

شارك السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، في اجتماع دول الاتحاد من أجل المتوسط على مستوى كبار المسئولين يوم 18 ديسمبر 2019 في برشلونة، بصفته المنسق الوطني المصري للاتحاد من أجل المتوسط.

فى 5/8/2020 تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من أرانشا جونزاليس لايا وزيرة الشئون الخارجية، والاتحاد الأوروبي والتعاون الأسبانية.

تناولا الوزيران سبل العمل قدما نحو المزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا، وكذا التشاور حول الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وأكدا على قوة العلاقات الممتدة بين مصر وأسبانيا في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين القاهرة ومدريد بغية تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

فى 17/10/2020 قامت أرانشا جونزاليزا لايا وزيرة خارجية إسبانيا بزيارة مصر، واستقبلها سامح شكرى وزير الخارجية .

بحثا الجانبان القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وبمقدمتها تطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا والقضية الفلسطينية، كما تناولا الوزيران، سبل تعزيز التعاون الثنائى بمختلف المجالات، ووقعا مذكرة تفاهم لدعم التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا.

في 9/6/2021 عقد السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، جلسة مشاورات ثنائية افتراضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع مساعدة وزير الخارجية الإسبانية لشئون المغرب العربي والمتوسط والشرق الأوسط إيفا مارتينيز، وتناولت الجلسة العلاقات الثنائية بين البلدين بشقيها السياسي والاقتصادي، ومختلف أوجه التعاون الفني والقطاعي، بما في ذلك الثقافي والسياحي، وسبل تعزيز ذلك التعاون بما يرقي لتطلعات الجانبين.

الزيارات المتبادلة بين البلدين

في 24/2/2019 قام عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة لاسبانيا للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة.

في 6/10/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لإسبانيا للمشاركة في المنتدى الإقليمي الثالث للاتحاد من أجل المتوسط.

وبحث شكرى خلال تلك الزيارة سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

في 23/4/2018 قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بزيارة لاسبانيا، استقبلها جاكوبو جارسيا رئيس منتدى القادة الشباب بإسبانيا، ومجموعة من شباب "تحيا مصر"، وبحثا الجانبان سبل التعاون المشترك ومشاركة أبناء المصريين بالخارج في منتدى القادة الشباب باسبانيا.

في 14/2/2018 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لإسبانيا، استقبله الملك فيليبى السادس ملك إسبانيا.

وعقد شكري جلسة مباحثات موسعة مع ألفونسو ماريا داستيس وزير الخارجية الإسباني، بحضور وزير الدولة الإسبانى للدفاع، كما التقى شكرى برئيس مجلس الشيوخ الإسباني بيو جارسيا اسكوديرو.

وتطرقت المباحثات إلى أهمية الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، خاصة مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بينهما الذى وصل إلى نحو ملياريّ دولار عام 2017، وكذلك الاستثمارات الإسبانية المتصاعدة فى مصر في عدد من القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة.

في 7/7/2017 قامت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بزيارة لإسبانيا، للمشاركة فى منتدى "كرانس مونتانا"، منح المنتدى الميدالية الذهبية للدكتورة سحر نصر لجهودها التنموية والاستثمارية فى مصر، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المرأة والفئات الأكثر احتياجا وتوفير الدعم لرواد الأعمال.

فى 22/10/2016 قام خوسيه مانويل مارجايو وزير الخارجية والتعاون الإسباني بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، كما شهد اللقاء تباحثاً حول التطورات على الصعيد الإقليمي، ولاسيما في سوريا وليبيا، وتداعياتها المتمثلة في تزايد خطر الإرهاب وتدفق اللاجئين.

فى 10/5/2016 قام بيدرو مورينيس إيلاني وزير الدفاع الاسبانى بزيارة لمصر، استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

و فى 28/10/2015 قام الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة لاسبانيا للمشاركة فى الاجتماع السابع لرؤساء أركان الدول المشاركة فى الحرب على الإرهاب.

وأجرى حجازى مباحثات عسكرية مع نظيره الاسبانى تناولت دعم التعاون العسكرى بين البلدين.

وفى 14/10/2015 قام الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بزيارة لاسبانيا، استقبله بيدرو مورينيس أيولاتى وزير الدفاع الأسبانى.

و بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين ونقل وتبادل الخبرات والتدريب فى العديد من المجالات، وبحثا تطورات الاوضاع التى تشهدها المنطقة والحرب على الإرهاب، والجهود والمواقف المصرية الأسبانية ومساعيهما المشتركة نحو تحقيق الأمن والإستقرار بمنطقة الشرق الاوسط .

وفى 5/3/2015 قام بيدرو مورينيس أيولاتى وزير الدفاع الأسبانى على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة لمصر، التقى به الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

ووقعا الطرفان مذكرة التفاهم العسكرى بين الجانبين تضمنت أوجه التعاون في المجالات العسكرية وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة لكلا البلدين.

و فى30/4/2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيارة لاسبانيا، التقى بجلالة الملك فيليب السادس ملك أسبانيا، حيث عقد معه جلسة مباحثات ثنائية تناولت مجمل أوضاع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات.

وفى 13/4/2015 قام سامح شكري وزير الخارجية بزيارة لاسبانيا، التقى به وزير خارجية اسبانيا خوسيه جارسيا مارجايو، بحثا الجانبان تطورات العلاقات الثنائية وسبل مزيد من تطويرها في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

و فى 13/3/2015 قام نائب وزير الخارجية الإسبانى بزيارة لمصر، لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.

- فى 27/12/2014 قام "خوسيه مانويل جارثيا مارجايو" وزير الخارجية والتعاون بمملكة إسبانيا وبرفقته نائب وزير الخارجية لشئون إفريقيا والبحر المتوسط والشرق الأوسط بزيارة لمصر استقبلهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

تطور الاقتصاد بين البلدين

تطور الاقتصاد الإسباني وتضاعف عشرات المرات خلال السنوات الماضية، ويصل عدد الشركات الإسبانية العاملة فى مصر نحو 193 شركة وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.