الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الصندوق السعودي للتنمية يناقش المشاريع التنموية القائمة في سريلانكا

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى سلطان بن عبد الرحمن المرشد، اليوم، بمقر الصندوق السعودي للتنمية بأكير محي الدين أمزا سفير سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية لدى المملكة.

ورحب الرئيس التنفيذي للصندوق بالسفير خلال بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المشاريع التنموية القائمة والمقدمة من قبل حكومة السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية سريلانكا.

وأعرب السفير عن امتنانه للجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من خلال الصندوق السعودي للتنمية لدعم الدول الصديقة وذلك من خلال المشاريع التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق قدم نحو 15 قرضاً تنموياً في جمهورية سريلانكا بهدف تمويل عدد من المشاريع في قطاعات المياه والصحة والطاقة والنقل والتعليم.

سلطان بن عبد الرحمن الصندوق السعودي للتنمية جمهورية سريلانكا المملكة التنمية المستدامة الملك سلمان بن عبد العزيز

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