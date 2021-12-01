ضمن حياة كريمة.. محافظ قنا يتفقد إنشاءات 6 محطات صرف صحي بدشنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من مشروعات الصرف الصحى بقرى مركز دشنا والتى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لمتابعة معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل وتذليل أى تحديات من شأنها أن تعوق سير العمل، رافقه النائب أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ والعميد أحمد عوض المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس عبده صالح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وجمال عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ومسئولى الشركات المنفذة لتلك المشروعات.

واستهل محافظ قنا جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية فاو بحرى والذى يضم محطة رفع وشبكات إنحدار بطول ١٥ كم وخط طرد بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ إجمالى الأعمال بالمشروع وصلت إلى ٣٠٪؜ .

وتابع الداودى الجولة بتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية نجع سعيد ويشمل محطة رفع وشبكة انحدار بطول ٢١ كم وخط طرد بطول ١.٥ كم بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت ٩١٪؜ ، كما تفقد مشروع الصرف الصحى بقرية الشيخ على ويتكون من محطة رفع وشبكات انحدار بطول ١٦ كم و خط طرد بطول ٥ كم وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية ٨٥٪؜ .

كما تضمنت الجولة المرور على مشروع الصرف الصحى بقرية فاو غرب والذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٧ كم وخط طرد بطول ١.٥ كم بنسبة تنفيذ اجمالية بلغت ٨٠٪؜.

واستكمل الداودى جولته بتفقد مشروع الصرف الصحى بقريتىّ أبومناع بحرى وأبومناع غرب الذى يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٣٨ كم ، وخط طرد بطول ٧ كم، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمحطة الرفع بالكامل، وكذا تم الإنتهاء من خط الطرد، بينما تم تنفيذ ٨٠٪؜ من شبكات الانحدار.

كما تابع محافظ قنا مشروع صرف صحى قرية أبومناع شرق، والذي يضم محطة رفع وشبكات انحدار بطول ٢٦.٥ كم و خط طرد بطول ٥ كم بنسبة تنفيذ لإجمالى الأعمال بلغت ٩٥٪؜ .

ومن جانبه شدد الداودي خلال الجولة على مسئولى الشركات المنفذة لمشروعات الصرف الصحى بمركز دشنا بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لكل مشروع، مؤكدا أن تلك المشروعات سوف تدخل الخدمة بشكل متتالى خلال الأشهر المقبلة.

ووجه بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية للعاملين بالمواقع المختلفة للحفاظ عليهم وحمايتهم من احتمالية التعرض للخطر أثناء العمل، مؤكدا أن جميع القرى التابعة لمركز دشنا تشهد تنفيذ مشروعات صرف صحى ضمن مبادرة حياة كريمة تخدم أكثر من ٣٠٠ الف مواطن.