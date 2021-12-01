رفع 55 طن مخلفات في حملات نظافة بقرى المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا البدء في أعمال رصف طريق زاوية سلطان شرق النيل والذي يربط بين قرى سوادة وزاوية سلطان ويعد من الطرق المهمة خاصة أنه يقع بالقرب من المنطقة الصناعية كما رفعت 55 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة.

قال أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين إنه تم البدء في طريق زاوية سلطان شرق النيل والذي يربط قري شرق النيل، وجارى استكمال الأعمال لتيسير حركة سير المواطنين والحفاظ على مظهر وجمال القرية.

حملات نظافة بقرى المنيا

وأضاف فرغلي أن قسم البيئة بالقرية واصل أعمال النظافة ورفع التراكمات والمخلفات من دائرة الوحدة المحلية ومنطقة الحرفيين القبلي ورفع الصناديق ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا.

حملات نظافة بقرى المنيا

وأكد حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير متابعة أعمال النظافة ورفع 30 طن مخلفات وتراكمات من منطقة أولاد الشيخ والشونيه ومداخل عزبة زكريا وأيضا تم نظافة منطقة الشئون وترعة عبده وتم رفع مخلفات أيضا من منطقة المستودع والمدخل الغربي ومن مدخل جبانة قرية دمشير حفاظا على بيئة صحيه للمواطنين.

وأشار محمد حيدر رئيس الوحدة المحلية بقرية صفط الخمار إلى استمرار حملات النظافة حيث تم رفع 25 طن مخلفات وتراكمات من الطريق العام على ترعة سرى باشا ومن خلف الجمعية الزراعية بصفط الخمار ومن أمام مدخل دمشاو هاشم للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة بقرى المنيا

وأوضح محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله حيث تم رفع مخلفات وتراكمات من نقاط التجميع بدائرة الوحدة المحلية بجميع الورديات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا أن هذه الحملات والأعمال تأتي في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم بتكثيف حملات النظافة لإنشاء بيئة صحية خالية من الأمراض.

حملات نظافة بقرى المنيا

حملات نظافة بقرى المنيا

حملات نظافة بقرى المنيا