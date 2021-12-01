الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي المتداولة

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن كل ما ينشر ومتداول عبر السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية بشأن مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 خلال الساعات الماضية، غير صحيح بالمرة.

 

مواصفات امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

 

وأضافت المصادر فى تصريحاتها لـ"الدستور": لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن امتحانات الصف الرابع الابتدائي أو شكل الامتحان وما تم إعلانه فقط هو جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 والتى تبدأ فى 5 ديسمبر المقبل وتكون مدة الامتحان بمثابة حصة دراسية.

وأشارت المصادر إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 لا تستحق كل هذا الجدال عبر منصات السوشيال ميديا والامتحانات سوف تكون بسيطة وتقيس مستوى فهم الطالب ومهاراته بالاضافة إلى أن التقييم سيكون بالألوان وليس الدرجات.

وأوضحت المصادر أن الأسئلة سوف تكون كما أعلن الدكتور طارق شوقي من قبل أنها أسئلة قصيرة متنوعة فقط.

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موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

وتنطلق امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 يوم الاحد المقبل الموافق 5 ديسمبر الجارى، أيام قليلة وتبدأ المديريات التعليمية في استقبال طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمدارس لعقد الامتحانات الخاصة بهم والتي تنطلق في 5 ديسمبر المقبل.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم التفاصيل الكاملة حول استعداد المديريات للامتحانات.

وتقول المصادر لـ"الدستور": تم التنبيه على المديريات بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية أثناء امتحانات رابعة ابتدائي وعدم التهاون فيها وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة طوال اليوم الدراسي.

وأشارت المصادر إلى أن من لا يطبق الإجراءات الاحترازية سوف يتم تحويله للشئون القانونية.

وأكدت المصادر أن النماذج الامتحانية والتى توزعها المدارس على الطلاب لم يضعها معلمو المدرسة ولكنها نماذج مرسلة للمديريات التعليمية من الوزارة نفسها ليتم تعميمها على المدارس ويتم الاختيار منها، على أن تبدأ الوزارة فى توزيع هذه النماذج بداية من شهر ديسمبر المقبل.

تقييم امتحانات مدارس قانون امتحانات الصف الرابع وزارة التربية والتعليم امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

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