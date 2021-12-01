وكيل «تعليم القليوبية» تتفقد مدارس شبين القناطر

أجرت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، جولة تفقدية لمدرسة كفر شبين الإعدادية بنات بإدارة شبين القناطر التعليمية، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

رافق إبراهيم في الجولة أيمن خاطر مدير إدارة المتابعة بالمديرية، ودكتوره سمير عبدالفتاح مدير إدارة التخطيط بالمديرية، وكان في استقبالهم عادل داود مدير ادارة شبين التعليمية.

وتفقدت الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة والمعامل داخل المدرسة وشددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشددت وكيل المديرية، خلال جولتها، على التزام المعلمين والعاملين بحضور طابور الصباح والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية.

كما شددت على ضرورة أداء تحية العلم في أثناء طابور الصباح، وذلك لرفع روح الولاء والانتماء للوطن لدى أبنائنا الطلاب.

وشددت على ضرورة التخلص من كافة الرواكد الخشبية والحديدية بالطرق القانونية.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم لجميع طلاب الصف الرابع الابتدائي، أنه سوف يتم امتحان شهري أكتوبر ونوفمبر لطلاب الصف الرابع الابتدائي بدءا من يوم 5 ديسمبر المقبل، مع ملاحظة الآتي:

1- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر 2021 وفق خطة توزيع المناهج «ويمكن للطالب سؤال المعلم عن ما تم تغطيته حتى منتصف نوفمبر».

2- يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة.

3- المواد الأساسية هي: «اللغة العربية - اللغة الإنجليزية - الرياضيات - الدراسات الاجتماعية - العلوم - المهارات المهنية - تكنولوجيا المعلومات».

4- عدد الأسئلة في كل امتحان هو عشرة اسئلة قصيرة متنوعة تقيس فهم مخرجات التعلم أو أهداف الدروس.

وجاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي في المواد الأساسية كالتالي:

-يوم 5 ديسمبر، لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويكون زمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 6 ديسمبر للعلوم والمهارات المهنية، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 7 ديسمبر لمادة الدراسات الاجتماعية + ict، وزمن الامتحان حصة دراسية لكل مادة.

- يوم 8 ديسمبر لمادة اللغة الإنجليزية، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.

- يوم 9 ديسمبر امتحان مادة الرياضيات، وزمن الامتحان حصة دراسية واحدة.