«الإدمان والتدخين وآثارة السلبية على الفرد والمجتمع» تدريب جامعة القناه لطلاب المدارس

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص على التفاعل مع مجتمعها الخارجى وتقديم كافة إمكانيتها العلمية لدعم الطلاب فى مرحلة ماقبل التعليم الجامعى.

وفى هذا الإطار نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع أمس الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر برنامج تدريبي حول الإدمان والتدخين وآثاره السلبية عى الفرد والمجتمع لطلاب مدرسة ٢٤ اكتوبر الإعدادى.

حاضر بالبرنامج الدكتورة علا على عبد الفتاح مدرس التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض وقامت بتعريف المخدرات على انها اى مادة سواء كانت طبيعية او مصنعة لها خصائص كيميائية قادرة على التأثير على الجهاز العصبى فى الدماغ بحيث توقف الشعور بالألم وفقدان الوعى ولها مضاعفات على الحالة النفسية للمدمن حيث تظهر على المتعاطين مجموعة من الهلاوس السمعية والبصرية والحسية، ويشعر المتعاطى كما لو كانت هناك حشرات تمشي على جلده، احلام اليقظه تستحوذ على نصيب كبيرا من وقته، دائماً ما يلجأ الى استخدام الحيل الدفاعية، والكذب، والاحتيال، وخرق القانون، وظهور الامراض النفسية فى صور شك عنيف فى افراد اسرته والمحيطين وكل من يتعامل معهم، وظهور بعض الأمراض النفسية عند المتعاطى كالقلق والاكتئاب والغضب وضعف الارادة وزياده الاضطرابات السلوكية.

وأوصت الدكتورة علا عبد الفتاح بضرورة تعزيز الوازع الديني لدى الابناء، واحترام الاراء وتشجيعهم على التعبير واعطاؤهم الثقه بالبوح بنشكلاتهم والتقرب منهم، والتركيز على المبادئ والثوابت الثقافية، وتنمية اهتمامات الابناء بأنشطة ايجابية كالرياضة والرسم والبرمجه وتعليم الابناء كيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط.

ويشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئه والمهندس احمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.