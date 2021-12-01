الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الإدمان والتدخين وآثارة السلبية على الفرد والمجتمع» تدريب جامعة القناه لطلاب المدارس

الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص على التفاعل مع مجتمعها الخارجى وتقديم كافة إمكانيتها العلمية لدعم الطلاب فى مرحلة ماقبل التعليم الجامعى. 

وفى هذا الإطار نظمت إدارة تدريب أفراد المجتمع أمس الثلاثاء الموافق ٣٠ نوفمبر برنامج تدريبي حول الإدمان والتدخين وآثاره السلبية عى الفرد والمجتمع  لطلاب مدرسة ٢٤ اكتوبر الإعدادى.

حاضر بالبرنامج الدكتورة علا على عبد الفتاح مدرس التمريض النفسي والصحة النفسية بكلية التمريض وقامت بتعريف المخدرات على انها اى مادة سواء كانت طبيعية او مصنعة لها خصائص كيميائية قادرة على التأثير على الجهاز العصبى فى الدماغ بحيث توقف الشعور بالألم وفقدان الوعى ولها مضاعفات على الحالة النفسية للمدمن حيث تظهر على المتعاطين مجموعة من الهلاوس السمعية والبصرية والحسية، ويشعر المتعاطى كما لو كانت هناك حشرات تمشي على جلده، احلام اليقظه تستحوذ على نصيب كبيرا من وقته، دائماً ما يلجأ الى استخدام الحيل الدفاعية، والكذب، والاحتيال، وخرق  القانون، وظهور الامراض النفسية  فى صور شك عنيف فى افراد اسرته والمحيطين وكل من يتعامل معهم، وظهور بعض الأمراض النفسية عند المتعاطى كالقلق والاكتئاب والغضب وضعف الارادة وزياده الاضطرابات السلوكية.  

 وأوصت الدكتورة علا عبد الفتاح بضرورة تعزيز الوازع الديني لدى الابناء، واحترام الاراء وتشجيعهم على التعبير واعطاؤهم الثقه بالبوح بنشكلاتهم والتقرب منهم، والتركيز على المبادئ والثوابت الثقافية، وتنمية اهتمامات الابناء بأنشطة ايجابية كالرياضة والرسم والبرمجه وتعليم الابناء كيفية التعامل مع الضغط النفسي والإحباط.    

ويشرف على تنفيذ البرنامج التدريبى المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئه والمهندس احمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

جامعة قناة السويس أحمد ذكي رئيس جامعة قناة السويس أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

السيسى: مصر وازنت بين إجراءات مواجهة كورونا ومواصلة الأنشطة الاقتصادية

مياه البحر تغرق كورنيش الإسكندرية وتتسبب في سقوط أجزاء منه (فيديو)

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

وزير المالية: الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمثابة عبور جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الاحتلال يشن حربًا مفتوحة على الوجود الفلسطيني بالمنطقة ج

الرئاسة الفلسطينية: مخطط الاستيطان في أرض قلنديا مرفوض ويدفع نحو التصعيد

5 ملايين رحلة سنويًا.. «المطار المشترك» خطوة إسرائيل للاستيطان في القدس (صور)