الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«نشأة الكتلة».. معرض لعمرو علي بقاعة المشربية للفن المعاصر

احد الاعمال
احد الاعمال

تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر معرض" نشأة الكتلة " للفنان البصري عمرو علي، مساء اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً، 

عمرو علي فنان بصري ولد في الإسكندرية سنة 1985, تخرج من كلية الفنون الجميلة قسم تصوير سنة 2009، من خلال نشأته في بيئة ساحلية كان دائما مهتما بالصور و الأحاسيس المرافقة لها وكيف يتم تقديم العالم من خلال نظرة الناس الواعية واللاواعية للبيئة المحيطة.

يعتمد عمل الفنان علي تحليل و تجارب ثقافة عالم الديجيتال الذي يتحكم ويؤثر على كل ما حولنا , يدعونا الفنان الي رحلة بصرية داخل أعماله المختلفة.

الفن البصري تيار في الفنون التشكيلية في الفن الحديث تم تسميته بالأوب آرت Op Art (اختصاراً للفن البصري) ويظهر في ما سمّي بـ"تحريضات بصرية تجريدية" أي الأعمال التي تثير عند المشاهد رد فعل نفسي- فيزيولوجي باستعمال الفنان رسوما ذات تأثيرات متموجة تثير العين وتحيرها لتوحي بحركة تقوم على مبدأ خداع البصر اعتماداّ على تداخل الأشكال الهندسيّة والتي تكون عادة بالأبيض والأسود. والحق أن أعمالاً على هذا المنوال مثل أعمال "تداسكي" هي وحدها التي يمكن تصنيفها بالأعمال البصرية الخالصة، في حين أنّ هذا التيّار تطوّر من الإيحاء بالحركة في اللوحة إلى الحركة الفعليّة في الفن الحركي وقد عرف باسم (L’art cinétique) الذي قد مارسه جزئياً أو مهّد له عدد من فناني الأوب آرت أو الفن البصري.

يعتبر فيكتور فازاريلي هو أول من اخترع الفن البصري، فهو نحات فرنسي مشهور جدا في عصره وتتلمذ على يده الكثير من الفنانين ذلك العصر ، من أمثلة الفنانين بريجيت رايلي وغيره من الفنانين الذين وصل عددهم إلى 76 فنان ، وقد أسس متحفين تابعين للمدرسة في بيكس عام 1976م وبودابست في عام 1986م.

 

قاعة المشربية لفن المعاصر نشأة الكتلة معرض الأربعاء

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