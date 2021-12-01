الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة «توك توك» في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأربعاء، بحبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمركز دسوق بكفر الشيخ، حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشة المتهمين، اعترفـوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما عُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق. 

نيابة الشروق توصيل الأسلاك التحقيقات حبس توك توك سرقة مركبة

رئيس التحرير

وائل لطفي

محاصرة الفقر

الأكثر قراءة

فرصة للجميع.. رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2022

سقوط أمطار وشبورة كثيفة.. حالة الطقس خلال الـ٧٢ ساعة المقبلة

«الصحة»: جرعة لقاح كورونا الثالثة أولوية لأصحاب الأمراض المزمنة

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

«الصحة»: نتابع تطورات متحور كورونا الجديد «أوميكرون» لحظة بلحظة

«بلتون» تتوقع استفادة مصر من التأثير المتوازن لأسعار البترول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

المخابرات الإسرائيلية تضاعف جهودها لفهم ما يجرى وراء الكواليس فى إيران

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية