حبس 3 متهمين بسرقة «توك توك» في الشروق 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة الشروق، اليوم الأربعاء، بحبس 3 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ومقيمين بمركز دسوق بكفر الشيخ، حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم ولا يحمل ثمة تراخيص.

وبمناقشة المتهمين، اعترفـوا بسرقة المركبة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما عُثر بداخلها على كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.