غلق 3 حضانات و6 محال تجارية وتحرير 91  محضر متنوع بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الجميع، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتسيير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 347 حالة إشغال طريق مخالفة كالتالي: 60 حالة إشغال طريق مخالفة بأبو حمص وغلق 3 حضانات غير مرخصة، 237 حالة إشغال طريق تنوعت مابين ثابت ومتحرك بأبو المطامير كما تم تحرير 79 محضر إشغال.

كما قامت الحملة بغلق 6 محال تجارية وتحرير 12 محضر لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية ومصادرة 4 شيش بكوم حمادة، ورفع 50 مخالفة طريق بنطاق الشوراع والطرق بمركز ومدينة الدلنجات.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.