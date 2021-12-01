«الدولية للطاقة» تكشف عوامل ارتفاع أسعار الطاقة في الأشهر الأخيرة

تناقش الوكالة الطاقة الدولية الدوافع الرئيسية لتقلبات الأسعار الأخيرة في أسواق الطاقة العالمية، وتقييم النتائج الرئيسية لمؤتمر تغير المناخ COP26 في غلاسكو، كما تستعد للإعلان عن مشاريع خاصة جديدة من وكالة الطاقة الدولية لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها صادر عبر صفحتها الرسمية أن أسعار الوقود الرئيسية اليوم في منطقة الخطر بالنسبة لمعظم العالم النامي، مشيرًا إلى أن الأسعار المرتفعة تخلق صعوبات حقيقية للأسر والشركات على مستوى العالم.

العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار

وسلط تقرير وكالة الطاقة الدولية الضوء على بعض العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك النمو الاقتصادي السريع، والآثار المرتبطة بالطقس، وانقطاع الإمدادات بسبب الصيانة، ونقص الاستثمار في السنوات الأخيرة، واستراتيجيات بعض منتجي الطاقة الرئيسيين التي يبدو أنها تسبب في "ضيق مصطنع" في الأسواق.

الطاقة النظيفة

وأكدت وكالة الطاقة الدولية إنه من المضلل إلقاء اللوم على سياسات الطاقة النظيفة في ارتفاع الأسعار، وأن الطاقة النظيفة يمكن أن تساعد في معالجة هذه التحديات، وهناك بعض المجالات الرئيسية للتقدم المحرز في COP26 ، ولا سيما التعهدات المناخية الجديدة الطموحة من الاقتصادات الكبرى مثل الهند ، وكذلك التعهد العالمي بشأن الميثان للحد من الانبعاثات من غاز الاحتباس الحراري هذا ، واتفاقية تعاون مناخي رئيسية بين الدولتين الولايات المتحدة والصين، أكبر دولتين مسببتين للانبعاثات في العالم.

المشاريع الجديدة للعام المقبل

وتشمل المشاريع الجديدة للعام المقبل للوكالة الدولية للطاقة التركيز على الفحم والطاقة النووية وسلسلة من المشاريع الجديدة المهمة التي تخطط لها وكالة الطاقة الدولية للعام المقبل لدعم الجهود الدولية للوصول إلى أهداف الطاقة والمناخ. وتشمل هذه تقريرًا رئيسيًا عن الخطوات العملية لجعل انبعاثات الفحم العالمية تتماشى مع المسار إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 مع ضمان أن التغييرات التي يجلبها هذا عادلة ومعقولة التكلفة ، خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية، والتي سيتم إصدارها في يونيو.