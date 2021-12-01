روسيا ترسل 3 طائرات نقل عسكرية لإجلاء رعاياها ونقل المساعدات لأفغانستان

أرسلت وزارة الدفاع الروسية 3 طائرات نقل عسكرية إلى أفغانستان، اليوم الأربعاء، لإجلاء رعاياها وتسليم مساعدات إنسانية لكابول.

وذكر ت الوزارة- وفقا لشبكة (روسيا اليوم) الإخبارية، الناطقة بالعربية، اليوم- أنه: "قامت ثلاث طائرات نقل عسكرية من طراز إيل 76 تابعة لوزارة الدفاع الروسية بتسليم شحنات إنسانية إلى مطار كابول، وتستعد للمغادرة ونقل المواطنين المقرر إجلاؤهم من أفغانستان".

ولفت البيان إلى أن طائرات النقل العسكرية الروسية نقلت أيضًا شحنات إنسانية من روسيا إلى الشعب الأفغاني بلغ إجماليها 36 طنًا.

وأضاف أن كل طائرة مزودة بفرق من الأطباء العسكريين والمعدات والأدوية الضرورية؛ لتقديم المساعدة اللازمة لمن يتم إجلاؤهم.

فيما أبدى وزراء خارجية روسيا والهند والصين، اليوم الجمعة، مخاوفهم إزاء الأوضاع في أفغانستان، مؤكدين أهمية ضمان ألا تُستخدم أراضيها لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى، داعين إلى سرعة تقديم مساعدات إنسانية لمواجهة الموقف الإنساني المتأزم هناك.

وقال بيان مشترك أعقب اجتماعًا افتراضيًا بين الوزير الروسي سيرجي لافروف، والهندي سوبراهمانيام جيشنكار، والصيني وانج يي، إن المسئولين الثلاثة ناقشوا عددًا من الموضوعات، من بينها الأزمة في أفغانستان، ووباء "كوفيد- 19"، والتغير المناخي، وتعزيز التعاون الثلاثي ببين موسكو ونيودلهي وبكين، حسب ما نقلت وكالة "إيشيان نيوز إنترناشونال" الهندية.

وبحسب البيان، فقد عبّر الوزراء عن عزمهم على مواجهة تهريب المخدرات من أفغانستان، قائلين: "إن ذلك يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والاستقرار ويمد المنظمات الإرهابية بالتمويل"، كما دعوا إلى "أفغانستان شاملة، سلمية وآمنة ومتحدة وتتمتع بالسيادة ومستقرة ومزدهرة".

وأبدى المسئولون الثلاثة قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتدهور في أفغانستان، داعين إلى تقديم مساعدات إنسانية بشكل فوري للشعب الأفغاني، وشددوا بهذا الصدد على الدور المحوري للأمم المتحدة.