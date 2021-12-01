الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

فؤاد توجه بالمتابعة المستمرة للانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام فريق من وزارة البيئة بمشاركة جهاز تنظيم إدارة المخلفات والهيئة القومية للإنتاج الحربى بمتابعة أعمال الإنشاءات بمصنعي تدوير المخلفات بمحافظتى المنيا وسوهاج، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة المستمرة لأعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة لسرعة الانتهاء من تنفيذها.

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فريق من وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع يتفقد مصانع التدوير بالمنيا وسوهاج

وتابع الفريق الإنشاءات الأخيرة بخط إعادة التدوير بمصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل بمحافظة المنيا، والمقام على مساحة ١٠ فدان ليستوعب ٣٢٠ طن/يوميا من مركز ومدينة  (ملوى ودير مواس وأبي قرقاص)، كما تم متابعة الأعمال بمصنع تدوير المخلفات بدار السلام بسوهاج والذي تبلغ مساحته ١١ فدانا بطاقة استيعابية ٣٢٠ طن/يوم، ليخدم مدينة دار السلام بسوهاج ،كما تفقد الفريق أعمال المدفن الصحي بدار السلام والذى يقام على مساحة ٥ أفدنة والذي تم الانتهاء من أعمال الإنشاء به بنسبة ١٠٠%، ليتم تسليمه قريبا.

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وزيرة البيئة توجه بالمتابعة المستمرة لسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية لمنظومة المخلفات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن نسبة التنفيذ بمصنع تونا الجبل بلغت حوالى ٩٢%، بينما وصلت إلى ١٠٠٪ بمصنع دار السلام بسوهاج، وذلك بتكنولوجيا كورية ليتم التسليم قريبا،  ويأتى هذا ضمن مشاركة وزارة البيئة فى أعمال البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، في إطار العقد الموقع بين الوزارات( البيئة،  التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع  لتعظيم الاستفادة من المخلفات عن طريق إعادة التدوير والمعالجة الكاملة للمخلفات.

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ومن جهته، أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

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وأضاف أن العربية للتصنيع تشارك في تنفيذ المنظومة المتكاملة للتخلص الآمن من المخلفات البلدية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والإنتاج الحربي، مشيرا إلى تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات، بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال مع مراعاة تصميم المنظومة  بما يراعي كافة الشروط البيئية والمظهر الحضاري.

وزارة البيئة أعمال الإنشاءات تدوير المخلفات المخلفات البيئة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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