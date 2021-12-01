هيئة الدواء تُحذر من تناول أدوية «الكوليسترول» دون استشارة الطبيب

قالت هيئة الدواء، إن هناك أدوية معينة يتم أخذها لخفض مستوى الكوليسترول في الدم، موضحة أن ارتفاع الكوليسترول يتسبب في الإصابة بتصلب الشرايين، وتضييقها، وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت الهيئة الدواء، في بيان اليوم، إلى أن هناك نوعًا من الأدوية تستخدم في خفض مستوى الكوليسترول، واسمها بينتهي بمقطع (ستاتين)، مطالبة المواطنين باستخدامها بعد الوصف الطبي لأنها من الممكن أن تتسبب في مخاطر صحية أو تداخلات دوائية حين استخدمتها بدون الرجوع للطبيب أو الصيدلي.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي دواء، و يتم إبلاغه بالأدوية أو مكملات غذائية التي يتناولها المريض حتى نتجنب التداخلات الدوائية.

كان الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء، قال إن استراتيجية الدولة الهيئة تهدف إلى توحيد الجهود لتوطين صناعة الدواء في مصر، حيث إن صناعة الدواء أمن قومي وهي أيضاً من الصناعات الجاذبة للاستثمارات، ونوه بأن اختصاص الهيئة هو التنظيم والرقابة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية ومأمونية وجودة تلك المستحضرات.

وأضاف أن الهيئة تسعى إلى امتلاك القدرة من خلال البحث والتطوير، حيث قامت ببناء معمل مرجعي، وأنه منذ افتتاحه تم تدشين 4 معامل تخصصية من أغسطس 2020 وحتى تاريخه، وهو ما ساهم في استقبال عدد من الدراسات في التخصصات المختلفة وإنجاز أكثر من 80% من تلك الدراسات.

ونوه بأن هيئة الدواء تعمل من خلال منهجية علمية سريعة ومنظمة، وأن هذه المنهجية لها محوران أساسيان متمثلان في التوسع الرأسي، والذي ساهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 أشهر، وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء، أما المحور الثاني فهو يتمثل في التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.