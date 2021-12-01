الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.. اليوم

فعاليات مهرجان القاهرة
فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى

يستكمل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 فعالياته، اليوم الأربعاء، بالعديد من الفعاليات الفنية، وترصد "الدستور" فعاليات المهرجان الكبير. 

يشهد المسرح الكبير العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم انطوائيون من كوريا الجنوبية ومرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان في المسابقة الرسمية، العرض الساعة 3:30 مساء ومدته 90 دقيقة، ويعقبه ندوة مع الناقدة رشا حسني مع المخرج هونج سيونج يون.

وعلى المسرح الكبير العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفيلم الفرنسي رقيق، مرشح لجائزة الهرم البرونزي لأفضل عمل أول أو ثان في تمام الساعة 6:30 مساء، مدته 93 دقيقة، يعقبه ندوة مع المخرج صامويل ئيس ويديرها أندرو محسن.

كما يقام  على المسرح الكبير العرض الأول في إفريقيا لفيلم Land of Dreams، إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، الفيلم يبدأ الساعة ٩ مساء، ومدته 113 دقيقة، تعقبه ندوة مع مخرجة الفيلم شيرين نشأت، وشجاع عزاري، وبطلة الفيلم، ويديرها يوسف هشام.

وعلى المسرح الصغير يقام العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "أطياف" إنتاج فرنسي لبناني وتونسي مع لوكسمبرج، والذي يعرض في مسابقة آفاق السينما العربية، الفيلم يعرض الساعة 12:30 ظهرًا، ومدته 122 دقيقة، ويعقبه ندوة مع المخرج مهدي هميلي و5 من صناع الفيلم يديرها الناقد رامي عبد الرازق.

وعلى المسرح الصغير أيضًا يقام العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفيلم الألماني "الأمير"، والذي يعرض في البانوراما الدولية، الساعة 3:30 مساء، ومدته 125 دقيقة، ويعقبه ندوة مع المخرجة ليزا بيرويرث، ويديرها ماجي مورجان.

 كما يقام على المسرح الصغير المجموعة الثالثة من الأفلام القصيرة الساعة 6:30 من البرازيل وكولومبيا وأفغانستان وألمانيا وتونس وفرنسا ومصر، لمدة ساعة، وتعقبه ندوة بحضور مخرجي الأفلام ويدير الندوة مروان عمارة.

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