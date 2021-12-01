الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يبحث دعم أوكرانيا مع ستولتنبيرج

بلينكن
بلينكن

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج دعم أوكرانيا في ما وصفته بـ "التصدي للعدوان الروسي".

 

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب لقاء بلينكن مع ستولتنبيرج على هامش اجتماع وزراء خارجية الناتو في عاصمة لاتفيا ريغا،  أنهما "بحثا أهمية مواصلة المشاورات ووحدة الحلف بشأن القضايا مثل دعم أوكرانيا في التصدي للعدوان الروسي ووضع عقيدة استراتيجية جديدة للناتو ومسائل الرقابة على الأسلحة والأمن الإقليمي".

 

وأشار البيان إلى أن بلينكن أكد خلال اللقاء على "التمسك الثابت" للولايات المتحدة بحلف الناتو.

 

يذكر أن الدول الغربية وأوكرانيا تتهم روسيا في الفترة الأخيرة بتحريك القوات باتجاه الحدود الأوكرانية.

 

وترفض روسيا تلك الاتهامات، وقد نفت مرارا وجود أي خطط "عدوانية" لديها بشأن أوكرانيا.

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