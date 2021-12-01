الأربعاء 01 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماكرون يزور الإمارات وقطر والسعودية ابتداء من الجمعة

ماكرون
ماكرون

أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيقوم بجولة خليجية يومي الجمعة والسبت يزور خلالها الإمارات وقطر والسعودية، ويتوقع أن تتضمن الإعلان عن عدد من العقود.

وسيتم خلال الجولة بحث مواضيع مختلفة من بينها أزمات الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب وأزمة لبنان والانتخابات في ليبيا وغيرها.

وسيصل ماكرون ليل الخميس الجمعة إلى دبي، وسيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الرئاسة الفرنسية، إن فرنسا "تجمعها شراكة طويلة الأمد" مع الإمارات، مشيرة إلى أن الزيارة "ستسمح بتعزيزها سياسيًا واستراتيجيًا ودفاعيًا وأيضًا اقتصاديًا وثقافيًا".

وذكرت أن ماكرون سيتوجه بعدها إلى قطر للقاء الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل أن ينتقل السبت إلى جدة لعقد "لقاء معمق"مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وسيرافق ماكرون في هذه الجولة كل من وزير الخارجية جان إيف لودريان ووزير الاقتصاد برونو لو مير، ووزيرة الجيوش فلورنس بارلي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة ووزير التجارة الخارجية ورؤساء مجموعات فرنسية كبرى.

سعودي قطر السعودية الإمارات قطر والسعودية الجمعة والسعودي السعودي ماكرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الأرصاد: انخفاض 10 درجات فى الحرارة وسقوط أمطار متوسطة غدًا

وزير الصحة السعودى: نرفع الجاهزية على كافة الأصعدة للتصدى لفيروس كورونا

«إعفاء وتوسعة وعملة فضية».. تفاصيل القرارات التي وافق عليها رئيس الوزراء

رابط تسجيل تطعيم كورونا 2022 في مصر لطلبة الثانوية العامة والمراقبين

كلوب: شعرت بالصدمة لنتيجة «الكرة الذهبية»

خبير فى جنوب أفريقيا: المتحور أوميكرون قد يتفوق على دلتا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

وماذا بعد؟

جلال حمام

هل يفهم الغافلون معنى الكلام؟

إبراهيم داود

الإنفلونزا العظمى

مايكل كمال

الثقة بالنفس نتاج التربية.. أم شىء آخر؟

وائل لطفي

محاصرة الفقر

ماجد حبته

عبور المانش!

منى رجب

بين مهرجان الأغنية العربية وأغانى المهرجانات

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

صور

ريد كاربت فيلم ابو صدام

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة بالبلدة القديمة بالقدس ويستفزون عائلة «الكرد»

فلسطين: جهودنا متواصلة لتوفير الحماية لمدارس اللبن والساوية

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته