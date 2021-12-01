الأربعاء 01 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«العنانى» يشارك فى أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذى لمنظمة السياحة العالمية

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

فور وصوله اليوم إلى العاصمة الأسبانية مدريد، شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ (24) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتي تستضيفها العاصمة الأسبانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.

وشهدت الجلسة حضور وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وخلال الجلسة تم استعراض أنشطة  المنظمة عن الفترة السابقة، وبرنامج عمل المنظمة للعام 2022/2023، وبحث أوضاع صناعة السياحة بالنسبة للمستجدات الراهنة في القطاع السياحي ومستقبل صناعة السياحة.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قد شارك في أعمال الدور الماضية لمنظمة السياحة العالمية بدورته الماضية التي انعقدت في يناير الماضي، وقد شهدت أعمال الدورة الماضية تداعيات فيروس كورونا وتأثيره على القطاع السياحي وخلق الحلول لمساندة القطاع.

ومن المقرر أن تناقش أعمال الدورة الحالية الوضع الراهن للفبروس وكيفية تعويض الخسائر السابقة لقطاع السياحية، ووضع صناعة السياحة عالميًا ولا سيما في ظل ما يمثله القطاع السياحي من أهمية كبيرة لإتاحة فرص الاستثمار وتوفير فرص العمل بالدول السياحية، كما أنه يساهم في التقارب بين شعوب العالم. 

كما سيتم المناقشة حول آليات توحيد الجهود من أجل حملة عالمية تهدف إلى استعادة الثقة  في السياحة والسفر، وخلق أنماط سياحية تعمل على جذب السائحين من جديد و إعادتهم مرة أخرى إلى حياتهم الطبيعية بعد المعاناة التي صاحبت ظهور فيروس كورونا، ومازالت تداعياتها حتى الآن.
 

سياحة فيروس كورونا القطاع السياحي منظمة السياحة العالمية تداعيات فيروس كورونا العاصمة الإسبانية الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

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