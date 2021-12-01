ارتفاع جديد فى سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-12-2021

ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك مجددًا أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 1-12 2021 تزامنًا مع استقرار أسعار بيع وشراء معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية منذ بداية الأسبوع الجاري.

سعر اليورو اليوم الأربعاء 1-12-2021

وفي هذا الصدد، تراوح متوسط سعر اليورو للشراء في مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء بين 17.5747 جنيه و 17.7691 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 17.881جنيه لـ 17.922 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري من 17.7237 جنيه لـ 17.7691 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.840 جنيه لـ 17.8813 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 17.5277 جنيه لـ 17.5747 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.8334 جنيه لـ 17.9153 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع أيضًا سعر الشراء من 17.5277 جنيه لـ 17.5747 جنيه، وارتفع سعر البيع من 17.8334 جنيه لـ 17.9152 جنيه.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاعًا من 17.5277 جنيه لـ 17.5747 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.8334 جنيه لـ 17.9153 جنيه، كما ارتفع سعر اليورو "تحويل" من 17.5277 جنيه لـ 17.5747 جنيه للشراء، وارتفع سعر البيع من 17.8334 جنيه لـ 17.9153 جنيه للبيع.

وحقق سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية ارتفاعًا من 17.525 جنيه لـ 17.647 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 17.856 جنيه لـ 17.922 جنيه، وبلغ سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 17.6723 جنيه للشراء، 17.9144 جنيه للبيع.

يشار إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة واصلت ارتفاعاتها إلى مستوى قياسي خلال شهر نوفمبر الماضي إلى حدود 4.9%، مقارنة بـ 4.1% خلال شهر أكتوبر الماضي تأثرًا بارتفاعات أسعار الطاقة عالميًا، بينما كان البنك الأوروبي قد استهدف مسبقًا تسجيل معدل تضخم قدره 2%.