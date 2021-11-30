«القوصي» يبحث مع السفير الكوري التعاون في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء

بحث الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مع السفير هونج شين ونج سفير كوريا الجنوبية في مصر آليات التعاون العلمي المشترك في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الكوري والوفد المرافق له لوكالة الفضاء المصرية، حيث تفقدوا مقر مبنى الـAIT ومعامل الأقمار الصناعية المتنوعة، ومبنى الوكالة الجديد (قيد الإنشاء) والمدينة الفضائية وكذلك مقر وكالة الفضاء الإفريقية والتي تستضيفها مصر.

وأشاد السفير الكوري بإمكانيات وكالة الفضاء المصرية، مؤكدا أن قطاع الفضاء يعد من أهم القطاعات التي لابد من تسليط الضوء عليها.

وأبدى "ونج" رغبته في تعزيز التعاون العلمي مع مصر وذلك بعد الرجوع للمسئولين بكوريا الجنوبية، مقترحا عقد شراكة بين كوريا الجنوبية ومصر من خلال تصميم تطبيق "ابليكيشن" يخدم المجال الفضائي والأقمار الصناعية يساهم في تقديم التعاون والدعم للدول الإفريقية من خلاله، قائلا "سيكون تحالفا ثلاثيا رائعا لخدمة قطاع التعليم الفضائي".

من جانبه، أكد الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عمق العلاقات الوطيدة والمستمرة منذ أكثر من 25 عاما بين مصر وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى أهمية بحث سبل التعاون المشتركة بين الجانبين، في مجال القطاع الفضائي والذي يقوم بخدمة مصر وكذلك العديد من الدول الإفريقية وغيرها.

وقال القوصي إن وكالة الفضاء المصرية يسعدها أن تكون من ضمن أحد الجوانب التي تساهم كوريا الجنوبية في تضمينها ببرنامج التطوير الذي دعمت به مصر في أربعة مجالات أساسية هي المواصلات والطاقة والإلكترونيات والتعليم.

بدوره، قام الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي للوكالة بتقديم شرح واف لإمكانيات الوكالة ومرافقها من خلال عرض تقديمي مميز، أوضح فيه الهيكل التنظيمي للوكالة ومشروعاتها، وكذلك الأقمار الصناعية التي تعمل عليها الآن والمتوقع إطلاقها خلال العام القادم.

كما عرضت المهندسة رانيا صلاح بقسم الاتصالات فرص التعاون والمشروعات المتاحة والمستقبلية التي يمكن من خلالها تحقيق فرص استثمارية في قطاع العلوم والتكنولوجيا الفضائية.

وفي ختام الزيارة قام الدكتور محمد القوصي بتسليم درع وكالة الفضاء للسفير الكوري، معربا عن امتنانه باسم كل المهندسين والعاملين بالوكالة للزيارة، ومبديا رغبته بتكرارها وتفعيل التعاون بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة فضاء كوريا الجنوبية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية هي هيئة عامة اقتصادية مصرية، لها شخصية اعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، أنشئت بالقانون رقم 3 لسنة 2018 .. وتهدف إلى استحداث ونقل علوم تكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.