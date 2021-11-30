جيروم باول يحذر من تواصل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، من أن مخاطر ارتفاع معدل التضخم ازدادت، مشيرا إلى أن المؤسسة ستنظر في إلغاء الحوافز بأسرع مما كان مقررا.

وقال باول أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: "إن الوقت قد حان لإسقاط هذا المصطلح لدى توصيف الارتفاع في الأسعار"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "من الواضح أن مخاطر تواصل ارتفاع معدّل التضخم ازدادت"، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيستخدم وسائله المتاحة لضمان عدم ترسخ المعدل المرتفع للتضخم.

ويستهدف الاحتياطي الفدرالي تضخما بنسبة 2 %، إلا أن المعدل ارتفع إلى خمسة بالمئة على 12 شهرا حتى أكتوبر.

وباشر الاحتياطي الفدرالي التخلي عن التدابير التحفيزية المتخذة لحماية الاقتصاد من تداعيات الجائحة، علما بأن باول سبق أن أشار إلى أن صناع القرار يمكن أن يتريثوا قبل زيادة أسعار الفائدة على القروض، واعتبر أن مشاكل الإمداد ستحل في الأشهر المقبلة.

يشار إلى أن رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اعتبر أمس أن متحور "أوميكرون" الجديدة لفيروس كورونا قد تشكل مخاطر على اقتصاد الولايات المتحدة.

وقال باول، في إفادة صحفية: "إن انتشار هذه السلالة يمكن أن يبطئ تعافي الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل ويزيد من الشكوك بشأن التضخم".

وأقر باول بأن العوامل التي ترفع التضخم في الولايات المتحدة "ستستمر لفترة طويلة العام المقبل".

وتعهد بأن السلطات الأمريكية ستستخدم كل أدواتها لدعم الاقتصاد وقوة سوق العمل ومنع التضخم المرتفع من أن يصبح مترسخا.