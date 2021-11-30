الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان الليبي يرفض دعوى إسرائيلية للاستيلاء على الأموال المجمدة بالخارج

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أعلن رئيس لجنة التحقق من الأرصدة الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري، اليوم الثلاثاء، رفض اللجنة لدعاوى إسرائيليين على الدولة الليبية لتعويضهم من الأموال الليبية المجمدة بالخارج عن حادث الهجوم على رياضيين إسرائيليين عام 1972 في ألمانيا حيث تدعي تقارير إعلامية تورط طرابلس في دعم المهاجمين.

وقال العقوري في بيان مساء اليوم إنها محاولة لابتزاز الدولة الليبية واستغلال الظروف التي تمر بها للحصول على تعويضات مادية، مضيفاً بأن اللجنة حريصة على الأموال المجمدة بالخارج ولن تسمح بالتعدي على مقدرات الشعب الليبي أو المساس بها.

ونوه العقوري إلى حادثة إسقاط القوات الإسرائيلية للطائرة الليبية في الرحلة رقم 114 عام 1973 في سيناء والتي راح ضحيتها 108 مواطنين ليبيين في واحدة من اكثر جرائم الطيران ترويعا، مؤكدا ضرورة فتح الأمم المتحدة لهذا الملف ورفع دعوى قضائية ضد الحكومة الاسرائيلية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة التي تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة للجانب الليبي.

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