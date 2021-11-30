الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

الضبطية
الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3  بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 127 لسنة 1955.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط مصر للطيران رقم 911 القادمة من دبي، اشتبه أحمد عجمي، مأمور اللجنة الجمركية في راكبة مصرية تجر معها عربة أطفال بها طفلها وبعض الحقائب.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك تحت إشراف هاني أبوطالب لتفتيش حقائب الراكبة وأماني عبدالله مأمور الجمرك لتفتيشها ذاتيًا، فتبين وجود 161 جهاز محمول ماركة آيفون مخبأة داخل حقائبها، وداخل عربة الطفل وعلى جسمها.

قرر أحمد على مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 202 لسنة 2021، وإخطار إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

الاتصالات طفل اجراءات عرض ضبط تهريب لجنة جسم منافذ مصر للطيران مدير القاهرة الاولى تصدير الله طالب نفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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