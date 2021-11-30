الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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عالم

رئيس تونس يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

قيس سعيد يرأس اجتماع
قيس سعيد يرأس اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس تونس قيس سعيد، الثلاثاء، في قصر قرطاج، على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش.

وأعرب قيس سعيد خلال الاجتماع عن أصدق عبارات الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكّر، بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك حسب بيان أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية.

وشدّد قيس سعيد على أن تونس قويّة بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكّدا، في هذا الإطار، على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمّل الأمانة كاملة للتصدّي لكل من يتربّص ببلادنا ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.

وأشار رئيس تونس إلى أن الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، وبيّن أن كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها فهو واهم. 

كما جدّد قيس سعيد، التأكيد على العمل وفق الدستور والتمسّك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشرف قيس سعيّد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للولاة الجدد وهم سعيد بن زايد والي ولاية مدنين، وعز الدين شلبي والي ولاية بن عروس، وفوزي مراد والي ولاية صفاقس، ونادر الحمدوني والي ولاية قفصة، بحضور توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.

وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم.

كما تم التطرق أيضًا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات، إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.

قيس سعيد المجلس الأعلى للجيوش تونس رئيس تونس رئاسة الجمهورية التونسية

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وائل لطفي

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