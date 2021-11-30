انطلاق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بمحافظة الغربية

انطلقت ، اليوم الثلاثاء، أولى فعاليات برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين ضمن البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بالغربية.

واجتمع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بالإدارة العامة للطب العلاجى والرعاية الأساسية لتحديث وتنشيط برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بحضور كلًا من "الدكتور هشام شيحة والدكتوره نشوي مازن والدكتورة هناء جاد ومديري الإدارات الفنية والصحية التابعة للمديرية ومنسقي البرنامج في جميع المستشفيات والإدارات الصحية .

برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هو برنامج علاجي وهو حق لبعض فئات المجتمع حددتهم الدولة بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والخدمة العلاجية وبدون حد أقصى للتكلفة وتشمل جميع الحالات الحرجة والطوارئ والخدمات الطبية بكل أنواعها وصرف العلاج مجاناً .والفئات الغير قادرة المستفيدة من المنظومة هم “أصحاب دعم كرامة - أصحاب دعم تكافل وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم - أصحاب معاش الضمان الإجتماعي وأفراد أسرهم الغير مؤمن عليهم”.

وأوضح الدكتور عبد الناصر أن الفئات المستفيدة من المنظومة تستحق أن تتلقى جميع الخدمات العلاجية بجميع الوحدات الصحية وفي حالة الإحتياج لخدمة طبية غير متوفرة بالوحدة يتم الإحالة إلى أقرب مستشفى لتوفير الخدمة المطلوبة سواء كانت خدمة علاجية أو أجهزة تعويضية أما حالات الطوارئ يتم تقديمها في أي مكان تتوفر فيه الخدمة مباشرة وفي حال عدم توفرها فى مستشفيات المحافظة يتم الإحالة إلى المستشفيات فى المحافظات الأخرى.

كما يتم صرف العلاج الشهرى للأمراض المزمنة وعلاج الامراض الحادة والعمليات بأنواعها، والتحاليل بأنواعها والاشعاعات بأنواعها وجلسات العلاج الطبيعي وجلسات الغسيل الكلوي ، جلسات التخاطب ، علاج الكيماوي، جراحه الفم والاسنان شرط أن يكون اسم المواطن مدرج ضمن الفئات المستهدفة ويتم الاستعلام بالبطاقة الشخصية.