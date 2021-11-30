الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو: على كندا فعل المزيد لمكافحة «أوميكرون»

جستن ترودو
جستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم، إنه قد يتعين على بلاده فعل المزيد لمكافحة متحور أوميكرون المكتشف حديثًا والذي يمثل أخطر سلاسلات كوفيد-19 حاليًا.

وأكدت كندا، حتى الآن إصابة خمس حالات بالمتحور الجديد، حيث كانت أولى الحالات في مقاطعتي أونتاريو وكيبيك.

وقال ترودو للصحفيين: "من الواضح أننا نراقب الوضع عن كثب مع أوميكرون.. نحن نعلم أنه على الرغم من أن كندا لديها إجراءات حدودية قوية للغاية الآن، نحتاج إلى التطعيمات للقدوم إلى كندا، ونحتاج إلى اختبارات ما قبل المغادرة، ونقوم بإجراء الاختبارات عند الوصول".

وأضاف: "قد يكون هناك المزيد الذي يتعين علينا القيام به وسننظر في الأمر بعناية شديدة".

أوتاوا كندا أوميكرون ترودو كوفيد-19

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