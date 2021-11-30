برلماني: خطة الدولة لمواجهة «أوميكرون» شديدة الفعالية

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن خطة الدولة والإجراءات الصارمة التي تتخذها، لمواجهة متحور كورونا الجديد "أوميكرون" مهمة وصارمة ومنها وقف رحلات الطيران المباشر مع دولة جنوب أفريقيا، وإخضاع كل القادمين من الجنوب الإفريقى للفحص المباشر.

وأضاف الكمار في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية كما تصدت لفيروس كورونا طوال العامين الماضيين، بإجراءات قوية وفاعلة، فإنها تفعل الشىء نفسه لحين اتضاح الصورة كاملة بخصوص "متحور أوميكرون"، فالشخص الذي تثبت ايجابية مسحته يتم اعادته للدولة القادم منها، أما لو كان مصريًا قادما للبلاد، فإنه يدخل على الفور مستشفى للعزل الصحي.

وأفاد عضو مجلس النواب، أن مصر عملت كذلك وطوال الفترة الماضية، على جلب مختلف أنواع اللقاحات في العالم كله، ولديها وفرة تصل إلى نحو 39 مليون لقاح، كما أن بدء تطعيم الأطفال من سن 12 سنة، وإعطاء جرعة ثالثة معززة للقاح يؤكد على تضافر مختلف جهود الدولة للتصدي للجائحة وتداعياتها، مشيرا إلى تعزيز وضع الأدوية ومستلزمات كورونا في مختلف مستشفيات العزل بالبلاد.

واختتم النائب مدحت الكمار، بأن إنفاق مصر قرابة 8 مليارات جنيه، لشراء اللقاحات علاوة على رصدها 100 مليار جنيه، لمواجهة الوباء اقتصاديا وصحيا، كان ولا يزال لها أثرها في القوي في التصدي للجائحة وعدم تدهور الأوضاع الصحية بالبلاد، والسيطرة تماما وفق خطط صحية واستراتيجية مدروسة.