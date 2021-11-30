لماذا يعتبر إنقاص الوزن عن طريق «رجيم الماء» مؤشرًا خطرًا؟

تعتبر الرغبة في إنقاص الوزن حلم يراود الكثيرون، خاصة أولئك الذين كانوا في السابق أصحاب قوام مثالي، ثم دفعتهم ظروف الحياة والتقدم في العمر إلى زيادة لا يريدونها في الوزن، ويرغبون في العودة إلى وزنهم السابق ولكن كيف؟.

في خلال رحلة العودة إلى الوزن المثالي، أو الوصول إليه، يخوض المرء ألوان مختلفة من الرجيم، الذين حصلوا عليه من خلال أطباء معتمدين، أو من خلال تجارب خضاها أحد الأقارب والأصدقاء، بالإضافة وبلاشك إلى التمارين الرياضية التي يحرصون على القيام بها، غير أنهم لا يلتزمون بها في كثير من الأحيان.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح والمعلومات حول رجيم الماء، وطرق التخلص من الوزن عند الاستمرار في القيام به بحسب ماورد في موقع today"".

رجيم الماء:

يعتبر رجيم الماء من أسهل أنواع الرجيم التي يمكن الالتزام بها والاستفادة منها، فالرجيم بشكل عام هو الالتزام بنظام غذائي صحي يمكنك من الحصول على الفوائد التي تريدها ويساعدك على الحصول على لايف استايل صحي.

وهنا في نظام رجيم الماء، تقوم بالاستغناء عن جميع الطعام والشراب دون الماء، وتقوم بإدخال ألوان مختلفة من الفاكهة، داخل الماء بعد فترة من بدء النظام الغذائي تلك.

مخاطره:

يفقد الجسم عدد كبير من العناصر الغذائية التي تدخل إليها من خلال الأطعمة والمشروبات الأخرى، مما يؤثر بالضرورة على صحة الإنسان، فإنك إن تمكنت من خسارة الوزن في القريب العاجل فإنك سوف تؤثر على صحتك في القريب العاجل أيضًا.

بالإضافة إلى فقدان المزيد من العضلات، على العكس الأنظمة الغذائية الأخرى التي يفقد الإنسان فيها دهون وسعرات حرارية، وهنا تجدر الإشارة إلى ضرورة تناول الطعام فور التوقف عن تناول الماء، من أجل الحفاظ على صحتك، فلا يجب أن تعتمد على نظام رجيم "صيام الماء"، بشكل كامل.