محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لاستقبال أفواج «الكريسماس» السياحية

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة استكمال أعمال الرصف والتطوير والتجميل والتشجير والإنارة في الشوارع الرئيسية والداخلية بعد إنهاء أعمال البنية التحتية استعدادًا للأفواج السياحية المتوقعة تزامنًا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بحضور نائبي المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد، وأحمد شعبان، وأيضاً اللواء حازم عزت السكرتير العام، والعميد محمد البنا السكرتير العام المساعد، بجانب مسئولي الجهات التنفيذية والأمنية والعسكرية.

ووجه محافظ أسوان مسئولي المحليات بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات لمواجهة التعديات على أراضى الدولة ، مُشددًا على التدقيق في المعاينات الخاصة بمنظومة التقنين والتي شهدت زيادة في حجم المعاينات بنسبة 58% ، وبواقع 39 حالة معاينة من إجمالي المتبقى وهو 67 حالة.

وكشف اللواء أشرف عطية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال زيارته الأخيرة بضم قرى مركز أسوان للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مما يُحدث نقلة نوعية وحضارية غير مسبوقة داخل 8 قرى، وهو الذى يحتاج إلى جهود للبدء الفوري في المشروعات التي تتواكب مع أمال وتطلعات المواطنين فيما يتعلق بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والمرافق بشكل عام.

ووجه عطية بتكثيف المرور على الفنادق الثابتة والعائمة والمطاعم السياحية للتأكد من إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وبالتوازى يتم تطبيق الغرامات الفورية، وخاصة في حالة عدم إرتداء الكمامات في وسائل المواصلات والأماكن العامة ، ليتكامل مع ذلك إستكمال أعمال الرش والتطهير والتعقيم.

وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذي الموافقة على تغيير بعض أسماء القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي لا تليق شكلاً ومضموناً بالجمهورية الجديدة ومنها إطلاق أسم نجع النجاح بدلاً من جيرو ، وحجازة بحرى بدلاً من نجع الناموس التابعين لمركز كوم أمبو.