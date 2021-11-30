الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

نائب وزير الزراعة يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن العالم كله يشهد ارتفاعا فى الأسعار، سواء فى الشحن أو ارتفاع فى أسعار الذرة ومدخلات الأعلام بشكل عام، حتى العجول التى يتم استيرادها شهدت ارتفاعا فى الأسعار أيضا، متابعا: "نحن جزء من العالم نتأثر بزيادة الأسعار، خاصة أن أسعار الأعلاف شهدت ارتفاعا تراوح من 30 إلى 35% ونحن نستورد جزءا كبيرا من احتياجاتنا من الأعلاف، بالإضافة إلى أننا نستورد أيضا مدخلات الانتاج".

وأضاف الصياد، أن ارتفاع أسعار اللحوم وعدم ثبات الأسعار فى المنطقة الواحدة يستوجب الوقوف على هذه الآلية وأسباب زيادة الأسعار وعدم ثباتها بداية من 120 إلى 140 و160، لافتا إلى أنه الوزارة تعمل طوال الوقت على توفير المعروض في السوق المصرية توفير اللحوم الحمراء للمواطنين، وهذا ما قد كان، ففى العام الماضى شهدت الأسواق استقرارا كبيرا فى الأسعار، وحتى العام الجارى ومع ارتفاع الأسعار لكن المنتج متوفر فى السوق المحلية.

وأشار نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إلى أن الوزارة تمنح موافقات لاستيراد الاحتياج لسد العجز في الاستهلاك المحلى وخاصة فى الأعياد والمواسم، ويتم الأمر بشكل دورى لتوفير الاحتياجات للمواطنين طوال العام.

وزارة الزراعة وزير الزراعة مجلس النواب زيادة الاسعار اللحوم الحمراء مبادرة حياة كريمة البنية التحتية

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