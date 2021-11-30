بعد أسبوع من انتشار «أوميكرون».. «الدستور» تتبع معدلات الإصابة والوفيات بكورونا

لازال معدل ومنحنى الإصابات والوفيات الخاصة بكورونا يتضارب ويختلف كل يوم، ولكن أصبح الاهتمام به في الوقت الحالي شديد؛ بسبب المتحور الجديد الخاص بالفيروس الذي ظهر مؤخرًا وهو متحور "أوميكرون".

المتحور الجديد بحسب منظمة الصحة العالمية كان منبعه 7 دول في جنوب افريقيا، أدى إلى خوف شديد لكل دول العالم، فالبعض منها حظر الطيران من وإلى تلك الدول، والبعض الآخر اتخذ إجراءات احترازية شديدة تفاديًا لانتشار العدوى.

ولذلك ترصد "الدستور" في التقرير التالي معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا على مدار الأسبوع الماضي، من خلال البيانات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة والتي تطلقها بشكل يومي لرصد تلك التغيرات.

يوم الثلاثاء الماضي سجلت مصر 870 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 351 ألف267 حالة منذ ظهور فيروس كورونا في مصر، بينما الوفيات وصلت إجمالية إلى 199 ألف و91 حالة.

بيان الوزارة

وقلت أعداد الإصابات في اليوم التالي بنسبة بسيطة إذ سجلت مصر 856 حالة إصابة، وو61 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 352 ألف و123 حالة إصابة، بينما الوفيات أصبحت إجمالية 200 ألف و52 حالة.

بيان الوزارة

بينما يوم الخميس سجلت مصر 899 حالة إصابة جديدة وسجلت الوفيات 63 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات منذ ظهور فيروس كورونا 353 ألف و923 حالة بينما الوفيات أصبحت إجمالية 201 ألف و72 حالة.

بيان الوزارة

وارتفع معدل الإصابات في اليوم التالي ليبلغ 913 حالة إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 354 ألف و836 حالة، بينما الوفيات سجلت 65 حالة جديدة، ليكون إجمالي الوفيات 202 ألف و37 حالة منذ ظهور فيروس كورونا.

بيان الوزارة

وواصلت حالات الإصابات الارتفاع يوم السبت التالي، إذ سجلت مصر 931 حالة إصابة، وكذلك الوفيات سجلت 68 حالة وفاة، وبالتالي وصلت إجمالي حالات الإصابات 335 ألف و767 منذ ظهور فيروس كورونا، بينما الوفيات وصلت إلى 203 ألف 03 حالة وفاة.

بيان الوزارة

بينما يوم الأحد سجلت مصر 951 حالة إصابة جديدة و42 حالة وفاة، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 356 ألف و718 بينما الوفيات وصلت إلى 203 ألف و47 حالة منذ ظهور فيروس كورونا.

وبالأمس سجلت مصر 911 حالة إصابة جديدة وبينما الوفيات سجلت 65 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابات إلى 357 ألف و629 حالة، بينما الوفيات وصلت إلى 204 ألف و12 إجمالية.