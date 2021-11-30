أعراض تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمخدرات.. صندوق مكافحة الإدمان يوضح

إحمرار العين وعدم الاتزان..

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أبرز الأعراض التي تدل على تعاطى سائق الحافلات المدرسية للمواد المخدرة، مؤكدًا عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك عدة أعراض مترتبة على التعاطي وهي كالتالي:

احمرار العين.

وجود هالات سوداء تحت العين.

عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية والمظهر.

الحديث بعصبية أو ببطء مبالغ فيه.

عدم الاتزان.

السير بسرعة كبيرة أو ببطء شديد.

عدم تقدير الأشياء.

ومن جانبه، قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ إجراءات الفصل لمن يثبت تعاطيه للمخدرات مع تحرير محاضر، وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.

وأضاف «عثمان» فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023 سيتلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، وسيتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين، ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيتم فصله من المدرسة وأيضًا تحرير محاضر وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار، إلى أنه يتم التوسع في الحملات لاستهداف الكشف على عدد من السائقين ومنهم:

سائقو حافلات نقل طلاب الجامعات.

سائقو حافلات نقل طلاب المعاهد العليا الخاصة

سائقو الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية.

سائقو المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة خاصة المحافظات التي يوجد بها مدارس خاصة ولديها أتوبيسات لنقل الطلاب.

وأضاف الصندوق أن السلوك المترتب على التعاطى يتضمن:

1-إدمان المخدرات

2-إدمان الجنس

3-إدمان مواقع التواصل الاجتماعى

4-إدمان العمل

5-إدمان الطعام

6-إدمان القمار

7- إدمان النيكوتين «التدخين1K.

أما عن الأعراض الجانبية، فإن هناك 12 عارضا جسمانيا مترتبًا على التعاطي وهو:

1-الإيدز.

2-فيروس B.

3-فيروس C.

4-فشل كبدى.

5-فشل كلوى.

6-أمراض صدرية.

7-متاعب بالجهاز الهضمي.

8-ضعف جنسي.

9-هشاشة عظام.

10- ضعف النظر.

11-مشاكل فى القلب والدورة الدموية.

12-إنهاك وصداع.