جامعة حلوان تعرض 13 ألف قطعة ملابس فى معرض الخير الثانى

لبنك الكساء المصري..

نظمت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ معرض الخير الثاني لبنك الكساء المصري.

يأتي هذا المعرض في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء، وتوفير كافة المتطلبات التي يحتاجها الطلاب في المجتمع الجامعي، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة، وتقديم منتجات بجودة عالية مجانًا لجميع طلاب الجامعة من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وغيرها.

وضم المعرض 13 ألف قطعة من الملابس، والتي تتميز بجودة عالية، ويتم تقديمها بهدف تلبية احتياجات طلاب الجامعة وخدمة البيئة المحيطة، بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها، وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وسد احتياجاتهم خلال فترة تواجدهم بالجامعة.

وعقد المعرض تحت إشراف محمد نصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد عصام، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، هند أبو عزيزة، مدير إدارة التكافل الاجتماعي، وكبير الأخصائيين أشرف شهدة.

وفي ختام المعرض، أهدت إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان؛ درع الجامعة لبنك الكساء المصري، وكذلك لكل من أمجد هلال هبيل مدير إدارة التوزيعات، ويوسف مصطفى يوسف، رئيس قسم التوزيعات، من بنك الكساء المصري، لدورهم وجهودهم الكبيرة في دعم المعرض حتى يُقدم للطلاب بهذه الصورة المشرفة.

دورة الدراسات الحرة

وفي سياق آخر ينظم قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان دورة الدراسات الحرة، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية، وإشراف الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الكلية بتنظيم الدورات التي تخدم المجتمع المحيط وتقدم كل ما ينفعه ويفيده، واكسابه الخبرات الأكاديمية المتخصصة.

وتتضمن الدورة مفهوم الإعلان، والوسائط الإعلانية، بالإضافة إلى مراحل تصميم الإعلان، وكذلك عرض بعض العلوم والفنون المرتبطة بتصميم الإعلان، بعدد ساعات 40 ساعة موزعة على 10 محاضرات تبدأ الأحد الموافق 5 ديسمبر 2021.