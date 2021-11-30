ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى.. نيللى: لم ولن أعتزل التمثيل نهائيًا

أعربت الفنانة نيللي عن بالغ سعادتها لوجودها في ندوة تكريم لها بعد حصولها على الجائزة الذهبية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣، متابعًة: "أنا مبسوطة جدًا بوجودي معاكم هنا".

وتابعت الفنانة نيللي خلال الندوة المقامة بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ قائلًة: "أنا كنت بعمل فيلم المراهقة الصغيرة مع ليلى فوزي الجميلة، ومكنش لسه نزل ومحدش يعرفني خالص ومدام ليلي اللي قالت عليا لعبد الوهاب وقدمتني ليه كوجه جديد، وكنت شقية وما زالت، والشقاوة كانت لايقة على المسلسل والفيلم".

ولفتت الفنانة نيللي إلى أنها لم ولن تعتزل التمثيل، ولكنها تنتظر الفرصة المناسبة لتعود إلى جنهورها من خلال الشاشات.

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٣ وتكريم الفنانة نيللي

وتظهر النجمة نيللي للجمهور للمرة الأولى منذ تكريمها في افتتاح الدورة الحالية والتي قام بتقديمها وتسلميها جائزة الهرم الذهبي الفنان سمير صبري بعد حوار شيق بين الثنائي.

ومن المقرر أن يناقشها خلال الجلسة الحوارية بدار الأوبرا المصرية، الناقد الفني طارق الشناوي، وستكون المناقشة متاحة للجمهور العام.

وكانت الفنانة نيللي أعربت عن سعادتها الشديدة لتكريمها ضمن الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والمقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية، ووسط حالة من البهجة بين سمير صبري والنجمة القديرة، قالت «نيللي» خلال كلمتها أثناء تكريمها في المهرجان: «أنا سعيدة قوي ومبسوطة جدا وفرحانة قوي، وبجد حصلي الشرف إني اتكرم من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي».

وأضافت: «والدي كان مهتم بيا كفنانة، وكنت بأخذ دروس في الباليه والموسيقى وكل الأنشطة الفنية الاستعراضية، وسعيدة بمشاركتي في بدايتي مع الراحل محمد عبدالوهاب وكنت مرهوبة في البداية وأول ما دخل في الشخصية نسيت الرهبة دي».