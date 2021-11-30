الأكثر فتكا.. كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

صُنف المتحور الجديد من SARS-CoV-2 أوميكرون من قبل العلماء علي أنه متغير مثير للقلق، وقالت طبيبة من جنوب إفريقيا إن مرضى أوميكرون الذين عالجتهم كانت لديهم أعراض غير مألوفة وإرهاقًا شديدًا، وآلامًا خفيفة في العضلات وخدشًا في الحلق وسعالًا جافًا، مع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

كما أنه ربما يكون أكثر قابلية للانتقال من متغير دلتا شديد العدوي واللقاحات التالية أقل فعالية له، ما جعل منظمة الصحة العالمية تصنفه أكثر خطرا من النسخ الأخري للفيروس وفقا لموقع “time news ”.

ما مدى إمكانية عدوى أوميكرون؟

ما هو معروف حاليًا من خلال التحليل الأولي فإن هذا المتحور شديد العدوى، حيث صرحت شبكة مراقبة الجينوميات في جنوب إفريقيا (NGS-SA) أن جنوب إفريقيا قد أبلغت عن زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الحالات الجديدة، بالتزامن مع ظهور أوميكرون خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الدراسات الوبائية جارية لفهم ما إذا كان العدد المتزايد من الحالات بسبب أوميكرون أو ما إذا كانت هناك عوامل أخرى.

وفيما يتعلق بالأعراض لا توجد حاليًا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بأوميكرون تختلف عن تلك الموجودة في المتغيرات الأخرى من الفيروس.

هل تساعد التطعيمات الموجودة الحالية في مواجهة المتحور الجديد؟

وفقًا للدراسات الأولية فإن اللقاحات أقل فعالية بنسبة 40% في هذا البديل حيث تعمل اللقاحات المتوفرة حاليًا على تحفيز الجسم على التعرف على نسخة الفيروس القديمة، وقد لا يتمكن الجهاز المناعي للجسم من التعرف عليه ومكافحته.

كيفية الوقاية من الإصابة بمتحور أوميكرن الجديد

وتشكل إجراءات الوقاية الإجراءات الخاصة بالحماية من الفيروسات، أهمية كبيرة لحمايتك، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة في الأماكن المشتركة وتعقيم اليدين والأسطح بانتظام.