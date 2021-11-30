إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية وجود إصابتين بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم إلى 34 حالة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وقالت شارون إلروعي برايس رئيسة صحة خدمات الجمهور في الوزارة الإسرائيلية إن جهودهم لن تمنع دخول المتحور الجديد إلى إسرائيل، لكنهم يعملون على منع انتشاره بشكل واسع إلى حين فهم طبيعته.

وأشارت برايس إلى أن تعقب جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك» الهواتف المحمولة للمصابين، ومن خالطهم، هو آلية هامة لرصد حاملي الفيروس ومتحوره.

وبدأ الشاباك تعقب هواتف المشتبه في إصابتهم بمتحور أوميكرون فيما خلص نائب المدعي العام الإسرائيلي إلى أن الظروف الحالية تتيح استخدام الأجهزة التكنولوجية لجهاز الأمن العام، لأن تلك الطريقة هي السبيل الوحيد لإنقاذ الأرواح.