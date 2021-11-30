الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مذكرة تفاهم بين «العربية للتصنيع» والشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية

الفريق عبد المنعم
الفريق "عبد المنعم التراس"

أكد  الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية إقامة معرض إيدكس في نسخته الثانية  على أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

كما أشاد "التراس" بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار، ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا أننا نسير فى الاتجاه السليم.

في هذا السياق،  تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية (idD)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية، والاتفاق والتنسيق من خلال لجنة فنية مشتركة لبحث مجالات العمل مستقبلا. 
في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية تعزيز  التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات البرتغالية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

من جانبها، أكدت السيدة رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدة بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الإستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية  خلال المرحلة القادمة.

وكان الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية. 

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2021، والذي شهد إجراء مباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا.

وتم خلال المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، كما تم خلال المباحثات تعزيز آليات التعاون مستقبلًا.

عبد المنعم التراس الهيئة العربية للتصنيع معرض ايدكس الشركة القابضة الحدث الدولي مجال الصناعات الدفاعية والتسليح اقبال الشركات العالمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أفكار غير تقليدية للثقافة المصرية

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على 10 قرارات جديدة اليوم

«أمطار خفيفة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

«تعطيل الدراسة والعمل».. 25 إجراء لمواجهة تفشي الأوبئة

«أمطار وشبورة».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«المراكز الطبية» المتخصصة تعقد اجتماعا لمديري المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة

أسرتي شما بعد تلقي هدية قرينة الرئيس: أمنت لنا حياة كريمة طول العمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*من يأكل الآخر.. الإنسان. ام فيروس كورونا؟

ماجد حبته

مغادرة التاج البريطانى

محمود خليل

حب ودين وتقاليد.. على جناح «البوسطجى»

محمود الشربيني

دين.. الفرص الضائعة!

القس رفعت فكرى سعيد

دندرة والتسامح الديني

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

عبدالوهاب داود

أفراح صغيرة

ماجد حبته

عيد المتوسط

صور

ندوة بيتر ميمي وإياد نصار عن مسلسل الاختيار في مهرجان القاهرة السينمائي

وفد من الأهلى يقدم واجب العزاء فى وفاة جلال إبراهيم

عزاء المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: لن نتمكن من منع انتشار أوميكرون.. ونحاول فهم طبيعته

الاحتلال يعتقل 16 فلسطينيًا في الضفة الغربية

جوتيريش: بوادر مشجعة في اتصالات المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين