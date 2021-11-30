مذكرة تفاهم بين «العربية للتصنيع» والشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية إقامة معرض إيدكس في نسخته الثانية على أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولى بمشاركة كبرى الشركات الدولية فى مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

كما أشاد "التراس" بأهمية إقبال الشركات العالمية للتعاون مع مصر ثقة فى مناخ الاستثمار، ورغبة فى التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا أننا نسير فى الاتجاه السليم.

في هذا السياق، تم توقيع مذكرة التفاهم مع الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية (idD)، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وتدريب الكوادر البشرية، والاتفاق والتنسيق من خلال لجنة فنية مشتركة لبحث مجالات العمل مستقبلا.

في هذا الصدد، أكد "التراس" أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكبري الشركات البرتغالية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعة المختلفة، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

من جانبها، أكدت السيدة رئيس الشركة القابضة للصناعات الدفاعية البرتغالية، أن السوق المصرية جاذبة للاستثمارات، ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والأفريقية، مشيدة بالهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة المصرية وتمتعها بكثير من الإستثمارات الجادة ولديها مستقبل واعد، وإمكانيات تجعلها تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون وخلق فرص قوية خلال المرحلة القادمة.

وكان الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، قد أكد على أهمية تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء هذا خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض "إيديكس 2021، والذي شهد إجراء مباحثات لتعزيز التعاون مع وزير دفاع دولة رواندا.

وتم خلال المباحثات عرض رؤية العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات، كما تم خلال المباحثات تعزيز آليات التعاون مستقبلًا.