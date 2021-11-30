وزير الدولة للإنتاج الحربى يزور جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية

خلال فعاليات اليوم الثاني من معرض مصر للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" والذي يقام بمصر خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 9 ديسمبر 2021، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي يرافقه المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة بزيارة جناح هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية ولقاء الفريق علي أمير أوان رئيس الهيئة.

في بداية الجولة أكد الوزير "مرسي" علي العلاقات التاريخية الثابتة التي تجمع بين البلدين والتطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان في مختلف المجالات، فضلًا عن الحرص على تعزيز التنسيق والتشاور مع المعنيين في الموضوعات التصنيعية ذات الاهتمام المشترك.

عقب ذلك اصطحب الفريق على أمير أوان رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية وفد وزارة الإنتاج الحربى بجولة تفقدية بجناح الهيئة واستمع الوزير "مرسي" لشرح السادة ممثلي الشركات الباكستانية حول مواصفات هذه المنتجات، كما استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة، كما تمت مناقشة المجالات التي يمكن التعاون المشترك فيها.

وأضاف رئيس هيئة الصناعات العسكرية الباكستانية أن اهتمام الجانب الباكستاني بالتعاون مع "الإنتاج الحربى" يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية وبنية تحتية علي أعلي مستوى، بالإضافة إلى ما تتمتع به من دقة وسرعة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر والتي تمثل مقومات يمكن الاستفادة منها فى تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين الطرفين خاصة في مجال التصنيع العسكري.

في نهاية الجولة أشار المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلي اتفاق الوزير "مرسى" ورئيس هيئة الصناعات الباكستانية على تبادل الزيارات والوفود الفنية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين وتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع لما لمسه سيادته من تقارب شديد فى منتجات الجانبين.